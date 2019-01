Un ex edil del PSOE se adhiere al partido del ex alcalde del PP

Las circunstancias que se han dado en los últimos años en distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de Espartinas no sólo están propiciando rupturas en la mayoría, sino extraños compañeros de viaje o al menos llamativos fuera de ese contexto.

El ex concejal del PSOE Antonio Miguel Galicia, ahora no adscrito, ha confirmado su adhesión al nuevo partido que ha impulsado el ex alcalde del PP y ex presidente local de la formación, Domingo Salado: el GIES (Grupo Independiente de Espartinas).

Según ha explicado Galicia, que concurrió a las elecciones como independiente en el número 5 de la lista del PSOE, se implicó en esa candidatura porque "tenía ganas" de hacer cosas por Espartinas, aunque la decepción por el funcionamiento del grupo y de la agrupación socialista le hicieron abandonarla.

Pero asegura que sigue teniendo el mismo "gusanillo" o inquietud y cree que el GIES puede ser la herramienta, aunque no es seguro que participe en la candidatura que se está promoviendo para las elecciones de mayo.

Sobre lo llamativo de que se implique en un partido con el ex alcalde del PP, al que el PSOE responsabiliza de los problemas estructurales de la localidad, Galicia señala que Domingo era la cabeza visible de un equipo, en el que "no imponía sus decisiones". Pero considera que por su "talante, capacidad e información" es una persona capacitada para desbloquear el Ayuntamiento.

Domingo, que rompió con el PP, es también concejal no adscrito. Galicia descarta que estén llevando una estrategia común en ese foro. Se trabaja fuera, según explica, con propuestas y necesidades que les trasladan los vecinos de cara a un nuevo programa electoral, sin implicaciones ideológicas, sino "centrado en Espartinas", insiste.