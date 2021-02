Rechazo unánime de los directores de colegios e institutos de Mairena al cierre de 5 aulas de Infantil

Tras el escrito de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, del Ayuntamiento y el grupo de Adelante, han sido los directores de los 17 colegios e institutos públicos y concertados de Mairena del Aljarafe los que han dirigido un escrito a la Junta, solicitándole que desista de su intención de suprimir hasta cinco líneas de Infantil de 3 años en centros públicos de cara al próximo proceso de escolarización para el curso 2021/2022, "garantizado así una educación pública de calidad y, en los tiempos que corren, segura".

En una carta fechada el pasado 13 de febrero y dirigida a la delegada territorial de Educación en Sevilla, María José Eslava, los responsables de los centros empiezan lamentando que se enteraran de la medida a través del portal Séneca, pero sin que mediara ninguna reunión previa para explicar la decisión tomada como, al parecer, sí ha ocurrido en otras ocasiones.

Los docentes consideran que, más allá de los centros en los que se aplica la medida, ésta tendrá "consecuencias" en el resto. "Es por eso que todos, Infantil y Primaria, Concertados y Secundaria manifestamos nuestro más firme rechazo ante esta decisión", aseveran, y ponen el acento además en la pérdida de profesorado y la reducción de la dotación presupuestaria en un contexto de pandemia.

También coinciden en que no se ha tenido en cuenta el alumnado de familias que trabajan en Mairena, pero no constan como residentes; las no empadronadas o el alumnado que se matricula de forma extemporánea. "Todo esto influye en una ratio elevada, cuando todos los estudios aconsejan disminuirla".

En concreto, y sin tener en cuenta los condicionantes de una ciudad metropolitana en continuo crecimiento, se parte de una ratio media de 23,32 alumnos por aula. "Una ratio elevada conlleva la pérdida en la calidad de la educación", subrayan, y coinciden también con las AMPA en la "imposibilidad de garantizar una educación inclusiva" con menos recursos.

"Mairena es una población con un alto número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa y los directores de los centros ya habían advertido de los "escasos recursos asignados" para atenderlos, según recuerdan en el nuevo escrito a la delegada.

Finalmente, los directores lamentan la "disminución de recursos en la escuela pública". En Mairena, con el cierre de unidades, la proporción entre unidades públicas y concertadas quedará en un 68,4% y un 31,4%, respectivamente, lejos del 80% en pública y 20% en cocertada que la propia Junta ha marcado en el nuevo decreto de escolarización.

Firman el escrito los directores de los colegios Miguel Hernández, Fernando Giner de los Ríos, Las Marismas, Aljarafe, Ciudad Aljarafe, Santa María del Valle, Guadalquivir, El Olivo, Santa Teresa, Los Rosales, Lepanto, Malala y los institutos Cavaleri, Hipatia, Juan de Mairena y Atenea.