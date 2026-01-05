Cabalgata de Reyes Magos de Mairena del Aljarafe 2026: horario y recorrido oficial

La magia de los Reyes Magos vuelve a recorrer las calles de Mairena del Aljarafe en una de las citas navideñas más esperadas del calendario local: la Cabalgata. Además, se trata de una de las más largas de toda la provincia de Sevilla y está concebida con un marcado carácter inclusivo para que todas las personas puedan disfrutar de ella en igualdad de condiciones. Así lo aseguran desde el Ayuntamiento que, una vez más, presenta la completa programación de este evento.

La Cabalgata partirá del Polideportivo Francisco León este lunes 5 de enero a las 15:00 horas y concluirá en el Complejo Deportivo Cavaleri en torno a las 20:15 horas. Por lo tanto, el desfile recorrerá más de 20 calles, acercando la magia de esta ocasión tan especial a todos los barrios de la localidad sevillana, desde el Casco Antiguo hasta Los Alcores, Simón Verde o Lepanto. A continuación, vamos a ver en detalle el horario aproximado y el completo despliegue artístico y musical que irrumpirá en Mairena del Aljarafe durante las próximas horas.

Cabalgata de Mairena del Aljarafe 2026: horario y recorrido

De acuerdo con el consistorio local, el desfile contará con 300 beduínos y 270 niños, aproximadamente. Además, incluirá seis puntos de animación con DJ y bandas musicales locales; y repartirá cerca de 24.000 pelotas, 15.000 peluches, 14.000 kilos de caramelos y una gran variedad de pequeños juguetes. "Todos los dulces serán sin gluten y se incluirán bolsas específicas etiquetadas sin azúcar", añaden desde la organización.

Estos son los horarios aproximados y el recorrido de la Cabalgata de Mairena del Aljarafe 2026:

15:00 horas: Salida desde el Polideportivo Francisco León

15:10 horas: Calle Pozo Nuevo

15:20 horas: Calle Trascorrales

15:30 horas: Calle Nueva

15:45 horas: Calle Federico García Lorca

16:00 horas: Rotonda del Mudo

16:10 horas: Calle Guadalquivir

16:40 horas: Calle Zurraque

16:55 horas: Camino del Jardinillo

17:05 horas: Calle Filosofía

17:25 horas: Calle Hipócrates

17:30 horas: Calle Giner de los Ríos

17:45 horas: Avenida de los Olmos

18:00 horas: Avenida San Juan

18:15 horas: Avenida de las Américas

18:30 horas: Avenida Magdalena Sofía de Barat

18:45 horas: San Juan Palomares

19:15 horas: Calle Barcelona

19:30 horas: Avenida Mairena del Aljarafe

19:45 horas: Monte Aljarafe

20:15 horas: Entrada al complejo deportivo Cavaleri

Cambio de recorrido en las líneas de autobús

Debido al itinerario de la Cabalgata de los Reyes Magos, algunas de las líneas de autobús de Mairena del Alajarfe verán alterados sus recorridos durante la tarde del 5 de enero. En concreto, las líneas M-101 A y B no podrán circular por la Avenida Mariana Pineda entre las 14:00 y las 16:00 horas; de manera que no se podrán efectuar las paradas habituales en dicha zona, así como tampoco en la calle Pedro Muñoz Seca.

Del mismo modo, entre las 15:00 y las 17:30 horas, las líneas M-151, M-152, M-153 y M-155 no podrán acceder al Centro Histórico, viéndose obligadas a completar su itinerario desde la Rotonda Colegio Mayor por la Avenida de los Olmos y la Variante Sur. Realizarán las mismas paradas que la línea M-142B.

Finalmente, entre las 17:30 y las 19:30 horas, las líneas metropolitanas M101-A, M101-B, M-142, M-142B, M-151, M-152, M-153 y M-155 "podrán sufrir retenciones y algún desvío puntual", durante el transcurso de la Cabalgata por la Avenida de los Olmos, Avenida de San Juan, Avenida de las Américas, Avenida Magdalena Sofía de Barat y la carretera San Juan Palomares.