Camas estrena punto limpio y pone fin a su problema histórico de vertederos incontrolados

Camas ha estrenado un punto limpio que acaba con el problema histórico de la gestión de los residuos que padecía el municipio. Situado en el Parque Empresarial Parque Plata, al norte del núcleo urbano, esta instalación pone fin a los vertederos incontrolados que se registraban en la localidad, tanto en el camino de Zambrano (cerca del río), donde estaba el primer punto limpio de Camas que ya ha sido inhabilitado, y en la zona de Vega del Rey, donde se arrojaban escombros de todo tipo cuando estos suelos estaban sin edificar, explica el Ayutamiento.

El punto limpio ha sido ejecutado por la Junta de Andalucía con una inversión total de 482.681,96 euros, cofinanciados con fondos europeos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), reforzando así el compromiso de la Administración andaluza con una gestión más eficiente y responsable de los residuos en el ámbito local.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, lo ha inaugurado este miércoles y ha subrayado que esta instalación “contribuye a prevenir vertidos incontrolados y a fomentar hábitos responsables en materia de reciclaje y protección ambiental”.

Al acto han acudido el alcalde de Camas, Víctor Manuel Ávila; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo. Junto a ellos han asistido otros representantes del Ayuntamiento de Camas, así como responsables de la empresa Inversiones, Desarrollo y Proyectos, SL, que ha asumido la redacción del proyecto y la dirección de obra, y de la empresa Constructora ARPO, SA, encargada de la ejecución de los trabajos.

La consejera de Sostenibilidad en la visita al punto limpio de Camas / Junta de Andalucía

La infraestructura, construida en un plazo de ejecución de cinco meses, está concebida para mejorar la gestión de los residuos de origen doméstico que, por sus características o volumen, no pueden depositarse en los sistemas habituales de recogida.

El objetivo del punto limpio es recoger y canalizar de forma correcta residuos voluminosos, restos de pequeñas obras, residuos vegetales, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados o materiales potencialmente contaminantes, garantizando su traslado posterior a las plantas de tratamiento adecuadas.

La nueva instalación se ubica en el extremo sur del Parque Empresarial Parque Plata, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Camas. Al respecto, la consejera ha agradecido “la colaboración institucional entre administraciones para avanzar más rápido en los objetivos comunes”. Camas, situado junto a la capital sevillana y separado de ella por el río Guadalquivir, cuenta con una población cercana a los 28.700 habitantes, a los que se suman las empresas asentadas en los diferentes parques empresariales y comerciales de la localidad. El Parque Plata, concretamente, cuenta con cerca de un centenar de empresas en su recinto.

El 55% de residuos municipales deben destinarse a reutilización y reciclado

Durante la inauguración, la consejera ha subrayado que esta nueva infraestructura “supone un paso importante para acercar a la ciudadanía servicios públicos modernos y bien dimensionados, pensados para facilitar la correcta separación y entrega de residuos”. La consejera ha hecho hincapié en que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035. “Asumimos este compromiso como un reto compartido por todos los andaluces, porque cada gesto cuenta”, ha afirmado.

Un punto limpio de 3.182 metros cuadrados

La parcela sobre la que se asienta el punto limpio cuenta con una superficie aproximada de 3.182 metros cuadrados. En el interior de la instalación se han dispuesto diferentes áreas funcionales que permiten una gestión ordenada de los residuos.

El recinto se estructura en dos plataformas a distinto nivel. La plataforma inferior acoge los elementos de control y los contenedores de recogida de residuos voluminosos. Por su parte, la plataforma superior, elevada dos metros, está pensada para que los ciudadanos puedan descargar con comodidad residuos voluminosos directamente en los contenedores, contando con rampas de acceso y sistemas de protección que evitan caídas a distinto nivel.

La consejera ha destacado que la puesta en funcionamiento del punto limpio de Camas “refuerza la red de infraestructuras de gestión de residuos en la provincia de Sevilla, acercando a la ciudadanía recursos que facilitan la correcta separación y valorización de los materiales”. En su intervención, ha indicado además que este tipo de instalaciones “contribuyen de forma decisiva a avanzar hacia modelos de economía circular más eficientes, en los que los residuos dejan de ser un problema para convertirse en una oportunidad”.

18,8 millones desde 2019 para nuevos puntos limpios

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 12,6 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos FEDER, que han permitido levantar 26 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Luque, Posadas, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,5 millones de euros cofinanciados con fondos FEADER en este caso, con proyectos en ejecución o ya ejecutados en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla). Asimismo, se encuentra actualmente a punto de comenzar la ejecución del punto limpio de Isla Cristina (Huelva), con un valor total de todo el proyecto de más de 600.000 euros, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU. “La intención ha sido extender estas infraestructuras a todo el territorio andaluz, porque el acceso a un punto limpio es un derecho de todos los ciudadanos”, ha sostenido.

En el caso concreto de la provincia de Sevilla, la inversión en marcha asciende a casi 1,5 millones de euros. A esta cantidad se suman los 2,2 millones ya invertidos en los puntos limpios de Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares. En total, son 3,7 millones de euros destinados a dotar a la provincia de Sevilla de instalaciones que refuercen la educación ambiental, faciliten la correcta gestión de los residuos y acerquen a la ciudadanía al modelo de economía circular.

Catalina García ha puesto de relieve que este tipo de instalaciones mejoran el tratamiento de residuos, al tiempo que fomentan valores ambientales en la sociedad. “Cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera una conciencia mayor sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, y se asume que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel que desempeñar”, ha incidido.

Impulso a la economía circular en Andalucía

La consejera ha remarcado igualmente el impulso de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales.

En 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen 10 millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, se está ultimando la resolución del Plan PLANETA (Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos de Andalucía) .

Este plan de biorresiduos es una iniciativa desarrollada para mejorar la gestión de los residuos orgánicos en Andalucía y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comunidad Autónoma en su transición hacia una economía circular, cumpliendo con los objetivos medioambientales establecidos tanto a nivel nacional como europeo.

Las actuaciones que desarrolla este Plan se destinan a la redacción de proyectos y a la construcción de nuevas Estaciones de Transferencia de biorresiduos, así como a la adaptación o mejora de Estaciones de Transferencia ya existentes en Andalucía.

Sus principales objetivos son los siguientes: