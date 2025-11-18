La Junta trabaja con maquinaria para reconstruir la carretera de El Castillo de las Guardas dañada por la borrasca

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este martes la carretera que conecta las provincias de Sevilla y Huelva entre Nerva y El Castillo de las Guardas (A-476), para analizar con los técnicos los daños ocasionados por la borrasca Claudia en esta vía, donde se ha producido un enorme socavón que ha obligado al corte completo de la carretera entre los kilómetros 3 y 6.

La consejera ha visitado la carretera acompañada por el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, y ha señalado que este martes ya hay maquinaria pesada sobre el terreno trabajando para “que la carretera reabra al tráfico lo antes posible”. El lunes se declaró la emergencia con un presupuesto estimado de más de 300.000 euros.

Los primeros trabajos consisten en habilitar un acceso al cauce, desde donde se tendrá que trabajar para las labores de reconstrucción de la A-476. Días después se demolerán los restos de carretera que sean necesarios y se limpiará la zona antes de instalar los nuevos marcos prefabricados de 33 metros de longitud total. Por último, se procederá a la reconstrucción de la carretera previo a su reapertura.

La consejera de Fomento y el alcalde del Castillo de las Guardas junto al socavón. / Consejería de Fomento

Rocío Díaz ha manifestado que es consciente de “la importancia que tiene esta carretera no sólo para El Castillo de las Guardas, sino para toda la Cuenca Minera”, lo que ha llevado a que “desde el primer momento, hayamos desplegado todos los recursos para, primero, garantizar la seguridad con el corte de la carretera, y, en segundo lugar, iniciar la pronta reconstrucción”.

La consejera ha insistido en que se ha actuado desde el primer instante ante “un hecho inusual” como precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado en una hora en El Castillo de las Guardas. Desde el mismo sábado se desplegó un equipo técnico para garantizar la seguridad y evaluar los daños para actuar con la máxima rapidez. Y prueba de ello fue el cierre inmediato al tráfico de la carretera y posteriormente, la declaración de las obras de emergencia.

La carretera A-476 consta de dos carriles, uno para cada sentido de circulación de tres metros de anchura aproximadamente, con arcenes variables de cero a un metro. Sigue un trazado sinuoso y discurre a través de los municipios de El Castillo de las Guardas (de 0 y 12,5) y El Madroño (12,5 y 19), sin atravesar sus travesías. Su tráfico se aproxima a los 1.500 vehículos diarios, con un 7% de tráfico pesado.