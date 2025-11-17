El alcalde del Castillo de las Guardas sobre el socavón en la A-476: "Nos ha partido en dos"

El vehículo arrastrado por un arroyo tras el derrumbe del puente en la A-476 a su paso por El Castillo de las Guardas.

El alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, ha alertado de que el municipio se encuentra "partido en dos" tras el gran socavón provocado en la A-476 por la borrasca Claudia, que el sábado dejó numerosos daños en la provincia y provocó la caída de un vehículo con cuatro ocupantes en esta vía. El regidor ha calificado de "previsible" el accidente vial registrado este fin de semana y ha criticado la "falta de respuesta" de la Junta de Andalucía a las reiteradas advertencias del Ayuntamiento.

Domínguez ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio que el Consistorio había comunicado por escrito y en reuniones presenciales el deterioro del paso de agua del arroyo del Madroño, cuya capacidad insuficiente habría contribuido al colapso de la carretera. El corte de la A-476, que conecta con Nerva y vertebra las diez pedanías del municipio, asegura, genera ya problemas de seguridad y logística. "Tenemos un camión atascado, viviendas afectadas y niños que deben venir al colegio en autocares grandes. No sabemos por dónde podrán pasar", ha indicado.

El alcalde recordó la complejidad de gestionar un término municipal disperso, con apenas 1.500 habitantes y numerosas pedanías y urbanizaciones. "Si el día a día ya es difícil, ahora nos encontramos ante un problema grave", ha señalado.

Domínguez reprochó que, entre todas las administraciones, sólo el presidente de la Diputación de Sevilla se haya puesto en contacto con él tras el incidente. Ha afirmado, además, que en septiembre trasladó a la Delegación territorial la urgencia de acometer una obra inmediata, no sólo de planificar un proyecto. "La carretera debía haberse cerrado de forma ordenada. Esa familia no tendría que haber pasado por ese susto ni perdido su vehículo", lamentó.

El alcalde calcula que la reparación podría prolongarse "alrededor de dos meses y medio", aunque insiste en que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía y al servicio de Conservación de Carreteras. "Creo que, aproximadamente, en un par de dos meses y medio podría estar terminada, siendo cauteloso, porque ni soy técnico ni soy ingeniero ni soy quien tiene competencia, para eso está Conservación de Carreteras y está la Junta de Andalucía, que es quien tenía que haber puesto soluciones a tiempo", ha relatado.

La provincia registró el sábado cerca de un centenar de incidencias por el paso de la borrasca Claudia, con alerta naranja por lluvias y aviso amarillo por viento. Según Emergencias 112 Andalucía, el episodio más grave fue el hundimiento de la calzada en el kilómetro 3 de la A-476, entre El Castillo de las Guardas y El Garrobo, donde un vehículo cayó en un socavón de grandes dimensiones, dejando varios heridos y obligando a cortar la vía en ambos sentidos.