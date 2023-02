30.000 interinos y 6.494 plazas para profesores de secundaria

Ante tal afirmación, algunos opositores discrepan. Rubén ha aprobado dos veces de las tres ocasiones en las que se presentado. Sin embargo, nunca ha impartido clases. "Me parece bastante grave que a estas alturas no se sepan fechas con seguridad, ni de la tramitación, pero no me sorprende nada de la Junta viendo el tratamiento que le dan a lo público", opina. Suele decir que las oposiciones hay que vivirlas en primera persona para entender a los opositores, su situación de frustración, de agobio, de miedo de incertidumbre "y cosas como esta de dejarlo todo para última hora repercute en los opositores". También se pronuncia sobre las plazas ofertadas y el sistema de oposiciones. "Hay una serie de jubilaciones que con los recortes no se repone lo que debería, de ahí que la bolsa no se esté moviendo nada".

Educación también admite que la fecha concreta de las oposiciones aún está por ver a mediados de febrero. Aún tiene que publicarse la orden de convocatoria que establezca plazos y requisitos, pero aseguran que contemplan hacerlo en lo que resta del mes en curso. “Lo que es importante es que el gobierno establezca y negocie con los sindicatos que va a haber oposiciones, el número de plazas, las especialidades… La gente querrá saber la fecha , pero no es tan importante como el momento en el que se aprueba que habrá oposiciones y a que especialidades se van a destinar. El procedimiento no va a cambiar”.

Por otra parte, recuerdan que los populares prometieron en las elecciones 14.000 plazas de consolidación, para casi un 50% de la plantilla. "Esta vía ha dejado poco más de 2.000 plazas. Yo como interino estoy muy descontento y los sindicatos todavía más”, expresa Rafael Carrasco , delegado de Ustea Cádiz, interino con ocho años de tiempo de servicio en la especialidad de Matemáticas. Desde Ustea critican que no se hable de bajar la ratio de temporalidad del 8%. Entienden que en Educación puede sea un poco más alta, del 10 o el 12%, pero no de un 30%. "Eso es inaguantable".

Este hecho genera cierta inquietud y incertidumbre entre algunas personas opositoras y críticas por parte de Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía ( Ustea ). El sindicato critica la convocatoria en fondo y forma. “Nos fuimos de vacaciones el viernes antes de Semana Santa con dos supuestas vías: una para consolidación y otra por oposición donde se incluyen todas las de reposición (de jubilación). De repente, en mitad de semana, nos comimos el decreto con las tres vías: la primera y la segunda se han quedado para la reposición y en la segunda puede entrar mucho personal aspirante que son las que va a haber en 2024 en Andalucía. No fue firmada por ningún sindicato, no hubo negociación", apostillan desde Ustea.

La vida como docente interino

Santiago Manzorro, de la especialidad de Inglés, empezó en Extremadura "y después me vine". Desde 2017 ha trabajado con vacantes en diferentes ciudades: Plasencia, Badajoz, Zafra y Azuaga, después en Rota, El Puerto y, actualmente, en Jerez. A su juicio, este año ha habido muchísima confusión: "Creo que a casi nadie le queda claro lo que está pasando a pesar del esfuerzo de los sindicatos. Los interinos estamos siempre vendidos. Hay gente que aprueba sin plaza durante años y años, si hubiera más plazas otro gallo cantaría".

Manzorro explica que opositar mientras trabajas, conciliar ya sea con niños o mayores, renunciar al tiempo de ocio y dedicar tanto tiempo a la burocracia llega a afectar a la salud mental. A esto suma la incertidumbre de no saber si van a trabajar o no. "Irnos fuera de casa de alquiler sin saber por cuánto tiempo. Todos los veranos nos echan, nos despiden de forma irregular. Es una oposición muy injusta que no determina si eres mejor profesor o no", sentencia el portuense.

Elena es de Sevilla, opta a una de las 134 plazas de Francés y este curso imparte clases en Espartinas. Está trabajando como interina porque se ha traído el tiempo de servicio del exterior, estuvo en Marruecos, Lisboa y Portugal en los centros del ministerio dependientes del estado español. Estaba en Ceuta cuando me llamaron de Ceuta. En su opinión, llega un momento en el que pesa la inestabilidad. "No tienes continuidad en un centro, siempre tienes que empezar de nuevo con el alumnado y no ves su evolución, ni continuidad. Cuando te adaptas a ellos y ellos, el curso siguiente debes empezar de cero en todos los sentidos y para el alumnado tampoco es positivo".