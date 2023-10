El Consejo de Participación de Doñana se reunirá cuando las negociaciones "estén maduras"

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, se ha mostrado "muy contento" con la noticia de que Junta de Andalucía y Gobierno central se han sentado en una mesa para intentar salvar el futuro de Doñana. La decisión del presidente Juanma Moreno de posponer la ley de regadíos de la Corona Norte del parque es una buena noticia que se tiene que materializar dentro de unas semanas.

El biólogo, que este martes ha pronunciado una conferencia en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, bajo el título 'Doñana, patrimonio del mundo', ha confesado que el deshielo entre ambas administraciones fue "un chute de adrenalina para el Consejo de Participación, gran parte de la población y para la Estación Biológica".

No obstante, Delibes ha querido ser prudente y, aunque ha reconocido que habla a nivel personal con los actores de la negociación, ha confesado que no convocará una reunión del Consejo de Participación hasta que las negociaciones no "estén maduras". "Ahora hay que dejarlos trabajar, es el tiempo de la política y luego será ya la hora de los técnicos", ha argumentado.

Para el presidente del Consejo de Participación de Doñana es importante que cuando se convoque esta cita "haya unos cimientos para empezar a trabajar, pero por ahora prefiero no interferir". De esta forma, Delibes ha llegado a reconocer que durante "casi dos años todos hemos estado echando leña al fuego y ahora estamos en una situación difícil". "Hay que esperar a que las líneas rojas se suavicen", ha agregado.

Sobre las posibles soluciones que están sobre la mesa, el científico ha apuntado que "hay muchas vías posibles y cuando todo esté más clamado habrá que hablar de todo". De esta forma, ha señalado que es difícil comprar terrenos "cuando no se sabe si son de regadío o secano". "Lo que hay que hacer es dejar de extraer agua", ha concluido.