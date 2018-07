Declaran 17 testigos de la defensa antes del parón estival del proceso

El ex consejero de Obras Públicas y ex delegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido, el ex interventor de la Junta Adolfo García, la actual secretaria de Relaciones con el Parlamento Antonia Moro, así como varios ex cargos del Gobierno andaluz declaran esta semana en el juicio de los ERE. El tribunal ha citado a 17 testigos para esta última semana de juicio antes del parón estival, tras el cual las sesiones se reanudarán el 4 de septiembre. Aun quedan pendientes algunos testigos y la docena de peritos citados, entre ellos de la Intervención General de la Administración del Estado.

Hoy serán cinco los testigos que pasen por la Audiencia de Sevilla. La primera será la histórica diputada y senadora socialista Antonia Moro, a la que seguirán Juan del Río Sánchez, José Martín Sánchez, Pilar Rodríguez López y Teresa Márquez Cáceres.

Mañana comparecerán Zenaida Pérez; el letrado del Consejo Consultivo de Andalucía José Luis Martín Moreno; y el actual secretario general del Consejo Audiovisual de Andalucía Juan Antonio Cortecero, viceconsejero con Gaspar Zarrías. También declararán ese día Luis García Garrido; el ex secretario general técnico de Presidencia José María Oliver y la ex secretaria general de Desarrollo Industrial Isabel de Haro.

El miércoles es el turno del interventor general de la Junta entre Adolfo García, que en 2015 emitió tres informes de actuación que alertaban sobre el menoscabo de fondos públicos. Tras él testificaran Juan Carlos Martínez Martínez, del gabinete del ex consejero Francisco Vallejo y Dolores Sánchez Caballero. Para la sesión de tarde están citados María Victoria Pérez Martínez, el jefe del servicio de Presupuestos de a Junta Eduardo Segura Daza y la ex secretaria general de Empleo María de la Luz Fernández Sacristán.