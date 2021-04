Espadas prepara su carrera andaluza

El goteo seguirá, y de abajo hacia arriba, el PSOE andaluz ha entrado en ebullición ante las próximas elecciones primarias para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta. Mientras Susana Díaz vuelve a recorrer Andalucía desde Levante a Poniente -esta semana ha estado en Almería-, su posible contrincante, Juan Espadas, ha viajado a Madrid, donde ha mantenido contactos discretos con andaluces en el Congreso, en el Senado y diversos ministros. El grupo de diputados andaluces es, prácticamente, unánime en cuanto al cambio, mientras en el Senado la ex presidenta de la Junta aún cuenta con algunos apoyos.

Como alcalde de Sevilla, la cobertura de Espadas para realizar una campaña es peor que la de Susana Díaz, que sigue siendo la secretaria general del PSOE y líder de la oposición. Espadas se mantendrá al frente del Ayuntamiento de Sevilla hasta que se planteen las elecciones andaluzas, explican fuentes socialistas; de modo que concurriría a las primarias, que son unas elecciones de partido, sin dejar la Alcaldía. A partir de su celebración, y si ganase, iría preparando su desvinculación del Ayuntamiento. Con las personas con las que ha hablado estos días, Espadas le ha transmitido una voluntad sin dudas para iniciar esa carrera.

Aunque su agenda es menos apretada que la de Susana Díaz, el regidor hispalense viene haciendo un viaje todas las semanas. A Málaga fue en Semana Santa; después a Jerez, donde gobierna una alcaldesa amiga, Mamen Sánchez. Esta semana le ha tocado el turno a Madrid.

Pero la visita de mayor enjundia ha sido la de Huelva. En esta provincia, la dirección del PSOE está en manos de una gestora que aúna a sanchistas y a anteriores susanistas que ahora están por la renovación. Digamos que, para Espadas, es territorio amigo, aunque el alcalde visitó al regidor onubense, Gabriel Cruz, que se suponía aún afín a Susana Díaz. Si embargo, el alcalde de Huelva ha optado por la equidistancia: las primarias llegarán cuando el partido lo decida, que es situarse en la neutralidad. Ya es mucho. Cruz podría ser el candidato de Susana Díaz a la secretaría provincial de Huelva, y no se le ha notado mucha reticencia ante la posibilidad de unas primarias anticipadas.

¿Por qué quiere Ferraz y los partidarios de Espadas unas primarias ahora? La razón es que si el PSOE espera a su congreso ordinario, allá por diciembre, la elección del sustituto de Susana Díaz se complicaría con las negociaciones en cada provincia para elegir a sus secretarios, lo que obligaría a Espadas a tomar partido por cada una de las rivalidades locales. Y esto es un problema. Los partidarios de la renovación no proceden del mismo tronco, los hay sanchistas de primera hornada, susanistas arrepentidos y, lo que es peor, todo un historial de rivalidades eternas en cada provincia que vienen de casi la noche de los tiempos. Por eso, lo mejor para Espadas sería concurrir a unas elecciones primarias donde se eligiese al candidato a la Junta. El proceso congresual vendría después.

Si Espadas ganase las elecciones, Susana Díaz se vería obligada a negociar un congreso tranquilo o a atrincherarse en una batalla en la que ya no tendría mucho más que un grupo de leales a su personalidad. No obstante, la ex presidente dará la batalla en esas primarias para elegir al candidato de la Junta. Como ha explicado uno de sus colaboradores, ya no puede dar marchas atrás.

La intención de Ferraz es convocar después de mayo estas primarias en el PSOE de Andalucía, con el argumento de que Juanma Moreno puede adelantar las elecciones. Si se celebrase antes del otoño, Espadas no dimitiría como alcalde de Sevilla, sino que se mantendría en el cargo hasta que se vislumbrasen las elecciones autonómicas. El PSOE sevillano debe resolver su sucesión. Hay tres posibles candidatos: Antonio Muñoz, Juan Carlos Cabrera y Sonia Gaya. Los tres son concejales. Gaya es una mujer de Susana Díaz, así que no sería alcaldesa de no ser que mediase un acuerdo improbable con Espadas. Muñoz y Cabrera tienen perfiles tan diferentes que podrían ser de distintos partidos, aunque el segundo, más conservador, es un hombre de aparato. Tiene pendiente una denuncia de Vox en los juzgados a causa de un altercado en un restaurante. Si no se resuelve dentro de los mismos plazos, había problemas para su sucesión.

El PSOE de Sevilla siente pánico ante un relevo en la capital que suponga la pérdida de este ayuntamiento, el más importante de cuantos tienen los socialistas en España. A Espadas nadie le va a imponer que tenga que conseguir el Gobierno de la Junta a la primera, pero mantenerlo en la oposición y, a la vez, verse sin poder en la plaza Nueva es inasumible.