"Granada es la ciudad de la Inteligencia Artificial"

Hablamos con Francisco Herrera, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, el científico más citado de la Universidad de Granada, y el responsable, junto con un talentoso grupo de investigadores, de que esta universidad andaluza sea una potencia internacional en Inteligencia Artificial (IA), tanto en investigación fundamental como en sus aplicaciones. Permítanme que como científico, que no trabaja en ese campo de la IA, pero que conoce como funciona la ciencia, les traslade lo difícil y encomiable que es ese logro. Herrera es concejal socialista del Ayuntamiento de Granada.

La IA es una disciplina muy reciente pero que está llamada a revolucionar la organización de nuestras sociedades. Lo hará en la esfera del poder, de los poderes políticos y económicos. Pero también cambiará la vida de los ciudadanos, de la del lector y la mía, desde nuestra vida íntima, a la relación con nuestros vecinos, familia y también con las cosas. Si nos parecen increíbles los cambios que han ocurrido entre las tres últimas generaciones de abuelos, hijos y nietos, son cambios nimios en relación con los que les espera a las tres generaciones posteriores.

Como todas las transformaciones radicales de las sociedades, traerá crisis, lágrimas y nostalgias, pero, a diferencia de la revolución industrial, esta transformación puede tener sus propias herramientas para mitigar los problemas que ella misma pueda provocar. La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería dedicada a crear máquinas que utilizan algoritmos que les permite realizar operaciones mucho más rápidamente que los humanos y resolver problemas complejos de forma más eficaz y segura de la que lo haríamos nosotros.

La forma como lo hacen no es precisamente "inteligente", pero su comportamiento, el de esas máquinas, es lo que llamaríamos inteligente si fuera el de un humano. Son máquinas ya imbatibles en ajedrez, como Deep Blue. Son máquinas que viajan sin conductor y hacen aterrizar a los aviones. O los robots que harán nuestro trabajo el día de mañana, no solo el de los obreros sino el de los profesionales, médicos, químicos, abogados, etcétera. Según el Foro Económico Mundial en esta década se puede alcanzar el cincuenta por ciento de automatización de las tareas profesionales. Por eso conviene tener cerca de nosotros los centros donde se desarrolle la IA, y el inmenso volumen de negocio que la acompaña.

Colocarse en los primeros puestos de la investigación en este campo es realmente difícil para un científico o científica de la periferia. Lograr que se junten muchos investigadores sobresalientes en una universidad española, donde los sistemas de cooptación y contratación son tan anticuados, es casi imposible. Pero los expertos en IA granadinos lo han logrado. La visibilidad y el impacto a nivel mundial de la IA granadina estaba tan por encima de cualquier otra Universidad española, y en tercera posición a nivel europeo y en la 33 a nivel mundial, según el reciente ranking US.NEWS. Por eso estábamos convencidos de que la Agencia Española de Inteligencia Artificial (AEISA) vendría a la capital nazarí. No ha sido así.

-Hola Paco, ¿qué opinión te merece la decisión gubernamental sobre la adjudicación a La Coruña de la sede de la AESIA?

-Me he quedado perplejo, no por la decisión en sí. En un proceso competitivo siempre puedes no quedar el primero, pero sí por la forma y las dudas razonables sobre la puntuación. Se publica una orden en el BOE (Orden PCM/1203/2022, de 5 de diciembre) sin la puntuación asignada a cada uno de los 28 criterios y subcriterios que se han evaluado. Las noticias recientes que se están produciendo en los días posteriores siguen sumando incertidumbre. El proceso tiene que tener total transparencia en cuanto a la evaluación numérica de los criterios para evitar que pueda ser juzgado como arbitrario. Esto es lo que se están pidiendo desde las diferentes instituciones granadinas.

-He escuchado diferentes opiniones desde el ámbito jurídico sobre la resolución, ¿Crees que la resolución puede ser impugnada? ¿Crees que merece la pena hacerlo?

-Leí un artículo, hace unos días, con el análisis del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada Miguel Ángel Recuerda, que indicaba que un proceso de este tipo puede ser recurrido ante el propio Consejo de Ministros o ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Sobre la segunda pregunta, si merece la pena hacerlo, éste es un análisis que están haciendo las diferentes instituciones que han participado en la solicitud. El alcalde, Paco Cuenca, ha convocado el denominado Pacto por Granada, con los responsables de las máximas instituciones, Ayuntamiento, Universidad, Junta de Andalucía, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, y sindicatos. En esa reunión habrá un análisis global, y en ese escenario se valorarán las acciones a tomar, siempre en defensa de Granada. Las decisiones que se tomen deben ser las más apropiadas bajo una premisa, Granada es lo primero, como bien ha defendido nuestro alcalde.

-En cualquier caso, es evidente que si se considera la implantación científico-técnica, la imbricación con empresas del sector, y el entorno sociológico, todo eso que se llama el ecosistema la candidatura granadina era mucho más potente.

-Esta convocatoria se soporta sobre tres grandes ejes, vertebración y cohesión social, excelencia científica en IA y fuerte ecosistema empresarial.

Granada provincia tiene un 22.5 % de paro, la provincia con mayor paro de la península. Desafortunadamente, tenemos un alto nivel de paro, despoblación y pobreza que computa como una fortaleza en esta evaluación. Necesitamos instituciones como palanca de crecimiento para paliar esta situación.

La Coruña y Granada son ciudades de tamaño similares. La Coruña tiene mayor concentración de empresas en general, es una ciudad con importante desarrollo económico e industrial en Galicia. Nosotros hemos creado el ecosistema aiMPULSA como marca de la IA en Granada para impulsar nuestro modelo de desarrollo (todas las instituciones granadinas y más de 50 empresas). En el BOE se evalúan ambos ecosistemas empresariales enfocados en IA como excelentes.

Pero la Universidad de Granada es la primera española en el ranking americano de IA de US.NEWS publicado el 24 de octubre de 2022, la tercera europea, y posición 33 mundial. Es la única universidad española en el TOP100 de esta disciplina.

Estas fortalezas, que no son pocas, nos hacen pensar que tenemos la mejor candidatura, y por ello aspirábamos a esta sede.

-Pero, claro, también están los criterios políticos.

-El Gobierno aprobó ese procedimiento para que la elección de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público estatal se hiciera de forma racional, a través de un procedimiento objetivo y competitivo, sobre la base de unos criterios previamente establecidos. Permíteme coger las palabras recientes del profesor Recuerda: "Por tanto, la decisión del Consejo de Ministros sobre la sede de la AESIA debe ajustarse a esas reglas, que limitan considerablemente la discrecionalidad".

-¿Qué supone la Agencia para una ciudad como Granada?

-Tener la sede de la AESIA era tener una palanca de aceleración del crecimiento del ecosistema de IA que ya existe, así lo reflejamos en nuestro análisis proyectivo. Se debe valorar importancia que tiene la implantación de AESIA para cualquier ciudad por ello muchas ciudades aspirábamos a ello. Para Granada, la agencia sería además un reconocimiento a un trabajo contínuo de más de 40 años, los resultados nos avalan.

"Granada tiene la Universidad, cinco centros del CSIC, el parque tecnológico de la Salud, el parque de las Ciencias y hasta 17 instituciones, es un escenario único"

-En cualquier caso, no basta con quejarse. Hay que tener la cabeza fría y sacarle partido a esta injusticia. Corrígeme si me equivoco, pero tener la sede de la AESIA, es tan solo tener una sede administrativa. Lo importante es aprovecharla para hacer un verdadero polo de la IA. ¿Qué tiene Granada en este sentido?

-Granada es una ciudad que respira ciencia, es la ciudad de la ciencia y la innovación. Tenemos un consolidado ecosistema de Ciencia, Investigación e Innovación. Entre las instituciones más destacadas para el impulso del ecosistema de Ciencia, Investigación e Innovación se encuentran la Universidad de Granada, los cinco centros del CSIC (Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, Estación Experimental del Zaidín, Instituto de Astrofísica de Andalucía -con acreditación de excelencia Severo Ochoa-, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Escuela de Estudios Árabes), el Parque tecnológico de la Salud (con un importante conjunto de instituciones asociadas, GENYO, IAVANTE, ibs.Granada, …), el Parque de las Ciencias como referente de divulgación internacional, y hasta 17 instituciones. Esto configura un escenario único para una ciudad de nuestro tamaño.

Trabajamos en el cambio de modelo productivo, con un nuevo vector de desarrollo económico basado en la ciencia, la inteligencia artificial, la innovación. Para ello, es necesario tener los mimbres para tejer un buen proyecto, nosotros los tenemos: a) un creciente tejido industrial en IA y tecnologías digitales, las tecnologías de la información y las comunicaciones ya suponen el 5% de PIB granadino, con un crecimiento anual por encima del 20% este año; b) el talento, tanto investigadores como egresados de nuestra universidad en IA y en todos los ámbitos de las ciencias y tecnología; y c) instituciones de ciencia y tecnología, necesarias para consolidar este cambio modelo productivo. El trabajo conjunto de estas instituciones debe ser imparable para impulsar una economía granadina basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.

-Supongo que estos mimbres van acompañados de iniciativas para ponerlos en valor. ¿Qué se está haciendo en Granada al respecto?

-Ya en la memoria hemos recogido un conjunto muy importante de iniciativas de las instituciones, y que confluyen en el ecosistema aiMPULSA. Un ecosistema en torno a la IA que ya habíamos creado, para seguir generando talento, atrayendo nuevo talento a Granada, atrayendo empresas de IA y tecnologías digitales, y para impulsar proyectos.

Estas iniciativas existen, y sobre ellas nos vamos a apoyar para seguir trabajando y haciendo crecer nuestro modelo productivo.

Hago una breve enumeración, sin espacio para una descripción exhaustiva: a) espacios de incubación, crecimiento y aceleración de empresas, Acexhealth en el PTS, UGR Emprendedora y BREAKER Centro de emprendimiento UGR, Incubadora y Aceleradora de empresas startups Edificio CIE-Diputación, y el proyecto de Incubadora de altas tecnologías e IA de Camara de Comercio, Ayuntamiento y Universidad de Granada; b) espacios de coworking y transformación digital, Digital Business Hub Granada de Cámara de Comercio, la futura red de Centros de Coworking Digital en la provincia de Granada impulsada por la Diputación y la Oficina de transformación digital AceleraPyme de Cámara de Comercio; c) el Cluster Tecnológico Ontech Innovación, el mayor clúster tecnológico y biotecnológico de Andalucía, fue fundado en 2013; d) el proyecto de Agenda Granada Global, agencia oficial de desarrollo económico, inversión exterior y economía global de Granada como ente público-privado compuesto por las principales instituciones, empresas, actores económicos y ciudadanía de la provincia de Granada; y e) en torno la IA, la Fundación AI Granada Research and Innovation para el impulso y la promoción de actividades públicas y privadas relacionadas con la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la IA y las tecnologías digitales.

La Fundación se plantea como el agente clave en el ecosistema de innovación que se está creando en Granada alrededor de la IA. Impulsará el cambio económico y social dando acceso a sus socios a las tecnologías basadas en la IA, brindando oportunidades para participar en las iniciativas innovadoras que se generarán en aiMPULSA y AI Lab Granada (iniciativa público privada con Google e Indra), y apoyando la generación de nuevas actividades empresariales y la internacionalización del tejido empresarial.

A nivel de divulgación, estamos a la vanguardia. El Parque de las Ciencias de Granada, un referente en divulgación científica, ha inaugurado, recientemente, una exposición europea de Inteligencia Artificial creada por el Museo DASA de Dortmund y con la que hemos colaborador desde nuestro instituto andaluz de IA DaSCI, una ventana a la IA para todos los visitantes hasta otoño de 2023. Tendremos un año cargado de actividades divulgativas en torno a la IA.

También hemos de destacar que la Universidad de Granada coordina el Centro de Innovación Digital AIRAndalusia, que ha sido valorado de forma excelente por la Comisión Europea. Este debe ser un instrumento esencial para ayudar a la transformación digital de las PYMES en base a la inteligencia artificial y la robótica y demás tecnologías digitales.

Y por último, y no menos importante, no debemos olvidar el Parque Tecnológico de la Salud de Granada como un pulmón de desarrollo tecnológico en los ámbitos de la salud y tecnologías digitales, junto con nuevos espacios que se van configurando.

Todas estas iniciativas deben seguir avanzando y consolidándose para tener nuestro ecosistema propio, un potente ecosistema en base a la inteligencia artificial y demás tecnologías que haga de Granada un polo de crecimiento económico asociado.

-Volviendo sobre AESIA e iniciativas similares que pueden suponer una palanca de crecimiento como comentabas, ¿puede aspirar Granada a nuevos proyectos?

-Por supuesto, no abandonamos la idea de tener instituciones y proyectos de referencia que sirvan de palanca de aceleración del ecosistema. Considero que son importantes para articular la mencionada aceleración e impulsar nuevas iniciativas de crecimiento en torno a ellas.

Ya en el verano de 2021, se solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CNIA) y que fuese creado en Granada. Se utilizó como modelo el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC). Sería un Centro para impulsar el desarrollo de tecnología de IA española, para abordar proyectos de uso de la IA en las administraciones públicas, y para impulsar el desarrollo de la IA con las PYMES, acompañándolas en el desarrollo de prototipos como paso previo al mercado. Esta es una iniciativa que consideramos necesaria en España y Granada quiere formar parte de la misma. Es un proyecto que ambicionamos para Granada, que planteamos antes de que surgiese la AEISA y sobre el que seguiremos trabajando, había quedado en espera por la solicitud de la AESIA y volveremos a retomarlo.

Existen otras iniciativas importantes en Granada, como la que ha impulsado la UGR en la Azucarera de San Isidro para crear un polo tecnológico en torno a la Sostenibilidad y el cambio climático. También el Ayuntamiento trabaja en impulsar nuevos espacios desarrollo tecnológico. Existen proyectos, y existen oportunidades para Granada.

-Escuchando todas estas iniciativas y proyectos, ¿podemos aspirar a tener un futuro en Granada en base a la inteligencia artificial, la ciencia y la innovación?

-Indudablemente, tenemos muchas ideas, proyectos y un plan de futuro. Y lo más importante, tenemos la capacidad para desarrollarlo, tenemos el talento que nos hecho llegar hasta aquí. Granada es una ciudad de talento, en todos los ámbitos, cultural, deportivo, y por supuesto científico, emprendedor e innovador.

Estamos creando el reglamento de la Mesa de la Ciencia y la Innovación, organismo para asesorar al Ayuntamiento, para discutir nuevos proyectos e iniciativas, e impulsar la ciencia y la innovación en la ciudad de Granada a través del conjunto de instituciones más representativas de ciencia e innovación, el tejido empresarial y las administraciones públicas.

Seguro que haremos de Granada una ciudad que siga vibrando con la ciencia, la IA, las tecnologías digitales, y la innovación. Y lo más importante, que sigue impulsando el cambio de modelo productivo, proceso que ambicionamos para el futuro de Granada. ¡Tenemos futuro!

(*) Juan Manuel García-Ruiz es cristalógrafo, profesor de Investigación del CSIC.