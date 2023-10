El Gobierno "estudiará" la petición de zona catastrófica tras 'Bernard'

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que "se analizará y se estudiará" la petición de algunos municipios de que se les declare como zona gravemente afectada tras el paso de la borrasca Bernard, aunque el "requisito previo no se da" porque la Junta de Andalucía "no activa ni comunica ningún plan de emergencia de protección civil, que es lo que determina la normativa".

El delegado ha explicado que "eso evidentemente se analiza, en primer término, a través del Ministerio de Interior, la Dirección General de Protección Civil, que es el órgano responsable de analizarlo y estudiarlo". "Es verdad que hay situaciones, y se conoce y se sabe por parte de las comunidades autónomas, que deben de propiciar el que se pueda o no declarar zona catastrófica o zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", ha manifestado.

De este modo, ha añadido que "si la comunidad autónoma no activa ningún plan de emergencia de protección civil por inundaciones, por vientos, por nevadas, o no lo comunica, aunque lo haya activado, o ni lo activa ni lo comunica, tal como está establecido, y se conoce la normativa por parte de las comunidades autónomas, no genera la posibilidad, en principio, de poderse declarar zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil". "Quiero que quede bien claro que tiene que ser así, lo sabe la Junta de Andalucía perfectamente", ha apostillado.

Además de esa declaración por parte del Consejo de Ministros de zona gravemente afectada, "existe otra vía importante que se le ha puesto en conocimiento, y me consta, en Sevilla, por parte de la subdelegada del Gobierno, de un real decreto ley que establece un procedimiento que está permanentemente abierto y que, en un plazo de un mes, desde que sucede el hecho que provoca los daños, permite solicitar y al final conseguir la misma línea prácticamente de ayudas".

No obstante, Fernández ha precisado que "se analizará y se estudiará como siempre", toda vez que ha insistido que "el requisito previo no se da, porque la Junta de Andalucía en ese sentido no lo ha activado ni ha comunicado un plan, ni al nivel 1 o 2, que es lo que determina la normativa para poderse considerar esa zona como gravemente afectada". Pero "el mayor criterio estará en la Dirección General del ministerio, por si se considera que puede darse ese amparo, al margen de que hay otra vía abierta, que ya se le ha puesto en conocimiento, para poder acceder a las mismas líneas de ayudas", ha concluido el delegado.