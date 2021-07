Granada deja una herida entre Ciudadanos y el PP

Juanma Moreno y Juan Marín no hablaron sobre la crisis del Ayuntamiento de Granada durante las horas previas a la dimisión del alcalde, Luis Salvador. La salida de este regidor de Ciudadanos puede terminar por devolver al PSOE una de las capitales andaluzas, serían cuatro dirigidas por los socialistas frente a tres de los populares. Si Moreno y Marín, que son presidente y vicepresidente del Gobierno andaluz, además de líderes regionales de sus partidos, no lo resuelven, el socialista Francisco Cuenca será alcalde y se habrá evidenciado el deterioro de las relaciones entre ambas formaciones y entre el PP andaluz y el nacional.

No es seguro lo de Cuenca, el PP aún tiene unos pocos días ante del pleno de la elección del nuevo alcalde y la presión está aumentando para que el alcalde sea uno de los ediles populares. Aún no dan Granada por entregada.

Juan Marín telefoneó a última hora a la secretaria general del PP, Dolores López, pero poco tenía que hacer ya el miércoles por la noche. El posible acuerdo entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada pasa, de modo irremediable, por un tercero en discordia: el concejal Sebastián Pérez, anterior presidente de los populares granadinos y hoy fuera del partido. Pérez se ha negado a cualquier transacción que suponga dejarle una salida digna a Luis Salvador, y sin él, Ciudadanos, PP y Vox no suman.

De modo público, Juan Marín ha acusado a Fran Hervías de ser el urdidor de la crisis granadina, algo en lo que coincide con varias personas consultadas en el PP andaluz. ya no hay reparos en señalar a uno de los hombres de confianza de Albert Rivera en el partido. Hervías, que ya es militante del PP, llegó desde Ciudadanos con su agenda de nombres y compromisos y se instaló en la sede nacional de Génova para deshacer a su vieja formación. Alardea de que no paran de llamarle viejos conocidos para dar el salto al PP, pero Hervías ha ido presumiendo de un poder que tampoco tiene. Al menos, no del todo.

Jaén y Granada, según alardeaba Hervías, pasarían a ser gobernadas por el PP. Pero erró. En Jaén le ha faltado un concejal de Ciudadanos para quitarle la alcaldía al socialista Julio Millán, y en Granada el ridículo puede ser máximo porque Francisco Cuenca recuperaría la vara como por la fuerza de la gravedad. Por ser el cabeza de la lista más votada y ante la ausencia de acuerdo en la derecha.

Esta crisis evidencia una realidad por lo que respecta al PP: la estrategia de Génova para desestabilizar a Ciudadanos está afectando, de modo negativo, al PP andaluz, por cuanto complican unas relaciones que, no obstante, siguen siendo buenas. No hay enfado entre los aliados, porque ambos culpan de lo sucedido a Génova, aunque Juan Marín admitió el pasado jueves en el Parlamento que sí se están creando "situaciones incómodas".

Pero la crisis granadina revela algo más, y es el enorme deterioro de Ciudadanos como partido, que se desmorona de semana en semana. Como en Jaén, en Granada ha habido concejales naranjas que han roto con la formación y se han puesto al servicio del PP, y esto se entiende como una avanzadilla de un movimiento imposible de parar. Si hasta ahora no ha habido más deserciones es porque Juanma Moreno y Juan Marín, en el seno del Gobierno andaluz, firmaron un acuerdo para no aceptarse dirigentes que viniesen del partido aliado.

Algunas fuentes consultadas en la dirección nacional han explicado que, de no ser por este pacto, habría decenas de cargos de Ciudadanos que ya estarían en el PP. El pase de la ex viceconsejera de Educación Marta Escrivá al PP de Sevilla fue frenado in extremis.

En la primavera de 2018, Ciudadanos era el partido que iba primero en los sondeos nacionales, el naranja cool podía gobernar España, pero ahora su afán es no desaparecer. Las elecciones autonómicas andaluzas serán las próximas del calendario nacional, el PP andaluz y Juanma Moreno han hecho esfuerzos por sostener a sus aliados, pero pocas encuestas le otorgan más de cinco escaños. hay un riesgo grave de desaparición, y la toma en conciencia de ese peligro lleva al desmoronamiento.

Ciudadanos ha sido una organización construida con objetivos nacionales sin prestar atención ni a lo local ni a lo regional. No ha sido hasta ahora cuando sus cargos públicos están trabajando para hacer partido, no ha cuidado sus bases, no ha hecho, quizás por complejo, lo que practican los dos grandes partidos cuando están en el poder.