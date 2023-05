"Tengo la absoluta seguridad de que el PP dará un paso atrás con Doñana"

Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971), diputado, portavoz en el Congreso y vicesecretario de Exteriores de Vox, es consciente de que el Sur es clave para el crecimiento de su partido a nivel nacional. De ahí su presencia estos días en las provincias andaluzas.

–Ha hecho el vaticinio de que el PP no va a gobernar solo en casi ningún sitio “ni en mayo ni en diciembre”. ¿Se siente clave para gobernar?

–No he dicho exactamente eso, pero en cualquier caso, creo que si el PP aspira a contar con los votos de Vox en cualquier sitio, tiene que respetar los votantes de nuestro partido. Nosotros no vamos a entregar nuestro apoyo ni nuestros votos gratuitamente a nadie, ni al PP ni a nadie.

–Si Vox es necesario, ¿está dispuesto a entrar en los gobiernos municipales?

–Dependerá de cada caso. Pero desde luego si alguien cree que va a obtener el apoyo de los diputados o los concejales de Vox en cualquier institución a cambio de nada, sin respetar a nuestros votantes, está muy equivocado. Y nos dan igual las amenazas que nos generen.

–¿No estamos ante una mano tendida incondicional?

–Claro que no. Siempre hemos pedido y exigido que se respeten los principios, los valores y las ideas de Vox en la proporción en la que hemos sido votados. Es verdad que la experiencia hasta ahora con el PP ha sido muy decepcionante. Mucho. El PP se presenta ante un electorado similar al nuestro, pero con unas ideas idénticas al PSOE. Incluso cuando firma cosas por escrito, no las cumple. Por lo tanto cada vez tendremos que ser más exigentes con el PP.

–¿Todos los pactos tienen que pasar por Madrid?

–Nosotros tenemos un sistema de funcionamiento que deja cierta autonomía o cierta libertad a las poblaciones y a las comunidades. Y luego, para ciertas cosas, se exige su refrendo en el partido central. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas ideas y presentamos los mismos principios y valores en toda España. Lógicamente eso no quiere decir que no tenga una aplicación local. Ha habido por ahí alguno que ha publicado desde la ignorancia, que teníamos el mismo programa municipal para todos los municipios de España, cosa que es absurda, y no es verdad.

–¿Dónde sitúa el techo municipal de Vox en Andalucía?

–No lo sé. Pero no vamos a parar hasta obtener la mayoría absoluta en cada sitio, aunque en cada lugar vamos a una velocidad diferente. Si las elecciones de hace cuatro años fueron las de la entrada en las instituciones, éstas son las de la consolidación. Y lo que venimos repitiendo, el partido que más va a crecer en toda España el 28-M será Vox, porque va a multiplicar probablemente por dos, o quizá incluso por más, el número de concejales, el número de votos en el conjunto de toda España respecto a mayo de 2019.

–La batalla de Sevilla capital es especialmente interesante, ¿qué condiciones va a poner Vox en caso de ser la llave?

–Cristina Peláez es una candidata extraordinaria y será la que establezca las condiciones exactas en función también del apoyo que obtengamos. No es lo mismo obtener un concejal que obtener seis. No es lo mismo que se nos necesite en gran medida que sólo un poco.

–¿Se va a erosionar el poder socialista en las diputaciones?

–En estas elecciones va a haber un gran perdedor que es Podemos. Va a haber otro perdedor que es el Partido Socialista y creo que lo que no es izquierda o lo que se declara como distinto a la izquierda le va a ir muy bien. El PSOE va a sufrir mucho en estas elecciones, en las diputaciones, en las comunidades, en las ciudades y en las poblaciones. Va a ser un día muy duro para la izquierda en España.

–¿El disputado voto del campo puede dar ese vuelco al mapa municipal andaluz?

–Eso ya ha sucedido. Tenemos la demostración empírica de lo que sucedió hace cuatro años. No olvidemos que en las elecciones de diciembre de 2018 sacamos al Partido Socialista después de 40 años en el poder con el peor resultado de la historia del PP. Eso sólo fue posible por la aportación de los 12 diputados de Vox. Llegamos a esa cifra, hoy superada felizmente, gracias al voto del campo, al voto de la gente, de las tradiciones. También al voto joven, al voto nuevo que ve en Vox la última y la única esperanza en la defensa de las tradiciones, de los valores y del modo de vida rural. Eso incluye a ganaderos, agricultores, pescadores y, por supuesto, a los regantes.

–A ello iba...

–En estos días los regantes de la zona de Doñana han podido ver lo que sucede cuando Vox propone algo que es bueno para ellos. Convence al PP de hacerlo, pero el PP se encuentra con una mínima resistencia, y con un poquito resistencia que se encuentre, ya Juanma Moreno ha decidido dar un pasito atrás en la proposición.

–¿Teme que el PP dé ese paso atrás en la ley de los regadíos de Doñana?

–No tengo ningún temor. Tengo la seguridad absoluta, no hay ninguna duda, de hecho. Lo estamos viendo, lo están haciendo. Cada vez que ponemos en práctica alguna medida que hemos pactado previamente y que a ellos les supone un mínimo roce con la izquierda, como por ejemplo el tema de ofrecer ecografías 4D a las mujeres embarazadas en Castilla y León o ahora el tema de los regantes en Doñana, el PP se encoge. Por eso digo el único voto seguro, la única garantía para que se cumpla eso es el voto Vox. Porque todo lo demás acaba yéndose lamentablemente hacia la izquierda y en otras partes de España hacia el separatismo.

–¿Son euroescépticos, como dijo Juanma Moreno?

–Nosotros tenemos una visión de amor a España y queremos reformarla. Y no hay ninguna duda de que tenemos una visión de amor a Europa. Lo que no hacemos, a diferencia del señor Moreno, es decir una cosa un día y al día siguiente lo contrario. Lo que no hacemos es decir en Doñana que vamos a ofrecer el regadío y luego ir a Bruselas y bajarse los pantalones. Decimos lo mismo en Sevilla, en Doñana, en Madrid y en Bruselas y eso nos distingue muchísimo precisamente del señor Moreno, cuyo diario político es completamente desconocido.

–Le imagino vigilante a las conversaciones del Gobierno británico y el español por Gibraltar. ¿A qué no debe renunciar España?

–A la soberanía. Cualquier cosa que no sea obtener la soberanía es insuficiente. Han dicho que han acercado posturas, pero no han dicho cómo y en qué. Esto me resulta muy sospechoso, porque lo que conocemos de la política exterior de este Gobierno es lamentable. Los puntos estratégicos que España debe defender son justamente los que primero se han cedido.