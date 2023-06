Juan Espadas le pide cita a Juanma Moreno para trasladarle "una propuesta concreta" sobre Doñana

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha asegurado este lunes que tiene una "propuesta clara y concreta" para Doñana y le ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lo cite en San Telmo para abordarlo y alcanzar un acuerdo antes de que el próximo 28 de junio se celebre el debate de política general en el Parlamento andaluz.

"Tenemos días por delante, yo le planteo y le propongo que nos sentemos para alcanzar un acuerdo en Andalucía, en el Parlamento de Andalucía, en relación con la problemática de la comarca de Doñana, con el problema de la gestión del agua y de los recursos hídricos en Doñana, de la agricultura y, sobre todo, de cómo proteger más y mejor ese ecosistema único Patrimonio de la Humanidad", afirmó el líder de los socialistas andaluces.

Espadas ha asegura que hace la propuesta "con altura de miras" y porque, aseguró, "no debe quedar ninguna duda a ningún andaluz, a ninguna andaluza, de que el Partido Socialista quiere buscar una solución al problema".

Según Espadas, la solución pasa por el diálogo y por un acuerdo político: "Por eso yo le brindo –ya se lo he dicho en alguna ocasión y nunca ha cogido esa propuesta– la posibilidad de que me convoque en San Telmo y le llevaré una propuesta concreta y específica para salir de este atolladero en el que su propuesta (la proposición de ley) nos ha metido y que, a mi juicio, está deteriorando claramente la imagen de Doñana y de la agricultura onubense".

"Yo le propongo que me cite como líder de la oposición", ha reclamado, a la vez que ha explicado que "no va a ser sólo para hablar ni desde luego para generar más enredo. Va a ser para trasladarle una propuesta clara y concreta, que no puede ser una simple enmienda a su proposición de ley, sino a una hoja de ruta y una propuesta para resolver los problemas que tiene el espacio de Doñana y afrontar también las demandas y necesidades que se plantean desde la agricultura en esa comarca", ha asegurado. Por tanto, desde hoy, "con esta propuesta, espero y empiezo a contar a ver si es posible que antes del día 28 podamos vernos en San Telmo y podamos analizar la cuestión", ha reiterado antes de recalcar que él le llevará "una propuesta y una alternativa"