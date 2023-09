Juanma Moreno avisa a Pedro Sánchez de que no permitirá "que se pisoteen los intereses" de Andalucía

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha advertido este domingo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no permitirá "bajo ningún concepto" que, en el marco de sus "negociaciones" con partidos nacionalistas e independentistas para lograr una nueva investidura como presidente del Gobierno, "se pisoteen los intereses del pueblo andaluz", así como ha anticipado que Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, "plantará cara a cualquier objetivo que suponga la falta de igualdad entre españoles y el menoscabo de los intereses de nuestra tierra y de los andaluces".

"Que lo tengan claro", ha aseverado Juanma Moreno durante su intervención en el acto de inicio del curso político que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Torremolinos (Málaga), donde ha estado precedido en el turno de palabra por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y donde el presidente de los populares andaluces ha respondido a algunos de los mensajes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, trasladó en otro de acto de apertura de curso político que los socialistas celebraron este sábado en Málaga.

El presidente de la Junta ha defendido la propuesta de pactos de Estado y de una legislatura de dos años de duración que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó esta semana a Pedro Sánchez en el encuentro que ambos mantuvieron en el Congreso de los Diputados, que ha valorado como una "propuesta sensata, valiente, razonable, pensando en el interés general de los españoles" por parte del candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, "para evitar lo que estamos evitando ahora mismo, un bazar donde pequeños partidos políticos quieren condicionar la vida de 48 millones de españoles".

Moreno ha lamentado que esa propuesta de Feijóo se topó con "el sanchismo en su más puro estilo", el del "no es no" y el que sólo quiere "estar en el Gobierno al precio que sea", ha agregado. "No han entendido lo que pasó el 23 de julio", ha dicho Moreno en referencia a las últimas elecciones generales, y ha agregado que por eso los socialistas "siguen en esa huida hacia adelante, hacia ninguna parte que perjudica gravemente los intereses de Andalucía y de España".

Al hilo, el presidente de la Junta ha señalado que "estamos escuchando cosas que desde Andalucía no nos gustan nada", como "otra vez hablar de manera ya clara, y además con respaldo normativo, de consolidar las diferencias entre los españoles".

Moreno ha dicho que le "sorprende enormemente que se estén haciendo propuestas" en las que a "Andalucía no se le tenga en cuenta", y "donde se hable de nacionalidades históricas y a Andalucía se le ningunee". Frente a ello, el presidente del PP-A ha replicado que los andaluces "claro que somos una realidad, y somos una comunidad autónoma con un profundo orgullo y con una fuerte personalidad", que además se sitúa "en la primera línea de esa autonomía que se consiguió después con la Constitución y con la Transición de la concordia".

"QUIEREN A ANDALUCÍA EN UNA ESPAÑA DEBILITADA Y SUMISA"

Moreno ha advertido contra las "voces de partidos nacionalistas e independentistas" que, según ha abundado, está escuchando y que pretenden "que haya una España privilegiada, una España reforzada" para "las comunidades autónomas con más renta, y una España debilitada, una España sumisa, que es donde quieren poner Andalucía".

Frente a ello, el presidente de la Junta ha querido dejar "de una manera nítida y clara" la advertencia de que, "mientras Juanma Moreno sea el presidente de todos los andaluces, voy a defender con uñas y dientes no solamente nuestra autonomía, sino la capacidad de que entre todos los españoles tengamos un principio de igualdad de oportunidades, de responsabilidades y de derechos".

"Y no voy a permitir bajo ningún concepto que se pisoteen los intereses del pueblo andaluz, que lo tenga claro el señor Sánchez en sus negociaciones", ha añadido Juanma Moreno antes de avisar además de que desde Andalucía, con sus ocho millones y medio de habitantes, "plantaremos cara a cualquier objetivo que suponga la falta de igualdad entre españoles y el menoscabo de los intereses de nuestra tierra y de los andaluces".