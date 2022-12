La Junta "garantiza" la contratación de mil médicos y más de 11.000 profesionales sanitarios

La consejera de Salud, Catalina García ha garantizado que los 12.000 profesionales que se contrataron como consecuencia de las necesidades surgidas en la pandemia de Covid, "van a ser todos renovados" y entrarán a formar parte del SAS, lo que a su juicio supone una confirmación de la "apuesta por la sanidad pública que siempre ha hecho la Junta de Andalucía. En 2020 se contrataron, y ahora es la Junta quien asume esa renovación". La consejera ha aclarado que desde el próximo 1 de enero "se van a firmar "12.064 contratos; 1.000 serán de un año correspondientes a los médicos y el resto serán de 6 meses hasta el próximo 30 de junio", una diferencia que ha sido explicada por "la mayor necesidad que tenemos de profesionales médicos".

La consejera ha querido aclarar también que "había contratos de menos meses" algo que corresponde a "sustituciones por vacaciones o por periodos de alta frecuentación". También ha querido aclarar que estas renovaciones "no se harán en el mismo sitio en el que se encuentran trabajando ahora mismo, ya que deben salir a bolsa", pero ha querido insistir en que "vamos a renovarlos a todos. Siempre lo habíamos dicho que se iban a atender a las necesidades de reforzar la atención sanitaria y así se ha hecho, intentar paliar los déficits que tenemos".

García quiso también hacer un llamamiento al Gobierno central para que se aumenten las plazas MIR, ya que en los próximos años en Andalucía se jubilan más de 6.800 profesionales que es necesario cubrir, por lo que también le pedimos que nos facilite ese instrumento para poder hacer frente a una contratación que vamos a pagar las comunidades autónomas". De la misma manera, la consejera de Salud ha insistido en que es necesario "un Pacto por la Sanidad para poder hablar de los déficits estructurales que tienen todas las comunidades autónomas en materia sanitaria y que buscaría soluciones a buena parte de los problemas que tienen, en base a una colaboración entre todos los sectores del sistema de salud, profesionales y sindicatos".

En otro orden de cosas, desde el Ejecutivo andaluz se ha querido destacar los "20 millones de dosis de vacunas del Covid suministradas por lo que agradecer a las enfermeras que participan de una manera muy directa en los planes de vacunación y a los ciudadanos que son responsables en entender que las vacunas son preventivas y salvan vidas. Vamos superando hitos; los andaluces de más de 65 años vacunados alcanzan el 67,2%; los mayores de 80 años, más del 75% y los niños llegan al 36,9%". En este sentido y sobre los casos de afecciones respiratorias quiso hacer un llamamiento a que "se incremente porque tenemos una herramienta nueva que es la vacunación contra la gripe por lo que se abrirán más centros por la tarde para la vacunación".

Por su parte, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha presentado los planes turísticos de Marbella, Sevilla y Dos Hermanas que supondrá la inversión de 10 millones de euros en el primer caso y de cinco en cada uno de los otros dos.

Por su parte, el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, se ha detenido en la "difícil situación política en España. Nos indigna porque en política no todo vale. Pedro Sánchez debilita el estado de Derecho, un ataque a la democracia, a las instituciones. Todo vale para seguir en el Gobierno, incluso transgredir su programa electoral. Dinero de los ciudadanos, y su malversación es un delito de corrupción política que debe ser perseguida. Estas decisiones no se adoptan por interés general, sino a su interés político. Incluso lo han dicho dirigentes socialistas, muchos de ellos andaluces. Pedimos que hacen la voz en contra de la idea de Pedro Sánchez, que no se convierta en una sucursal. La situación es insostenible y es hora de un cambio de Gobierno".

Además se ha referido a la actual situación de lluvias que "no es suficiente para nuestras necesidades. Los embalses están lejos de la normalidad. Estos días se ha conseguido incrementar 1,75%, al 23,82%. Incremento significativo por el breve tiempo en el que se ha producido, pero no es suficiente".

El Consejo de Gobierno también ha decidido la "ampliación del parque natural de Despeñaperros a más de 15.000 hectáreas, lo que supone casi duplicar la superficie protegida" y el "impulso a la Red Logística de Andalucía", algo que permitirá "localizar actuaciones estratégicas que favorezcan las oportunidades del paso de los corredores ferroviarios en el año 2030. Se busca su adaptación en digitalización y el auge del comercio electrónico".

Por último "se ha instado a la consejería de Universidades 234 alumnos ucranianos que en estos momentos se forman en las universidades andaluzas y que no vean frustrada su formación. Llega después de una petición del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano para que no vean paralizados sus estudios".