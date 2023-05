Junta y sindicatos reanudan sus encuentros para lograr un pacto por la Atención Primaria

Tras el paréntesis de la Feria de Abril y tres semanas después de que reunieran por última vez, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos UGT, CCOO, Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato de Enfermería (Satse) reanudan sus negociaciones en el hospital Macarena en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad y con el objetivo de alcanzar un pacto por la Atención Primaria. En las últimas horas, el SAS ha enviado a los primeros un documento que, según ha podido conocer este periódico, "no presenta ninguna novedad con lo que se había hablado -y rechazado- hace tres semanas".

El pesimismo entre los representantes sindicales es más que palpable. Así, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, confesó que "no espera nada", porque la administración "no ha movido ficha y no se ha reunido" con los sindicatos y "lo que conocemos de las propuestas que piensan poner sobre la mesa, son prácticamente las mismas que se rechazaron con anterioridad", por lo que su pronóstico es "más que pesimistas".

"Es una absoluta dejadez, esto sigue exactamente igual", señaló Macías, quien añadió que "cree que están intentando alargar el tiempo para llegar a las elecciones". Por ello apunta que "si no hay ningún avance" en esta reunión seguirán con las concentraciones este mismo jueves, porque "no vamos a seguir esperando sin negociar, ya que por mucho que diga la consejera que estamos negociando, es mentira". UGT recordó que "hemos pedido las autorizaciones para manifestarnos en los propios centros de salud si esto no se soluciona".

También desde CSIF aseguran que se movilizarán "si no hay avances" en la negociación, aunque un día después de la reunión celebrada el 10 de abril desde el sindicato señalaron que confiaban en alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía en la reunión hoy mismo.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, reconoció que acuden a la mesa "expectantes" porque la Administración sanitaria "ya debe presentar un documento donde recoja las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorar la calidad asistencial".

"El periodo de escucha ya ha finalizado y ahora toca remangarse y negociar seriamente, porque los plazos se están acabando", ha afirmado el dirigente sindical.

La reunión comienza a las 10:00 y, como en la anterior celebrada hace tres semanas, no hay hora de finalización. Hay que recordar que el 10 de abril el encuentro se prolongó a lo largo de más de ocho horas.

Como en aquella ocasión, hay prevista una nueva jornada de huelga de 24 horas convocada por el SMA para el día siguiente, que estará acompañada por una concentración ante la sede central del SAS en Sevilla. El 10 de mayo está previsto que la protesta se traslade a Granada. La última protesta convocada por CSIF, CCOO y UGT tuvo lugar el pasado 16 de marzo frente a los servicios centrales del SAS en Sevilla.

La principal reivindicación sindical se centra en la retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación, pese a los intentos por parte del SAS en aclarar que la misma únicamente se utilizaría en caso de emergencia. De hecho, en la última de las reuniones de la mesa sectorial, los esfuerzos de los representantes de la Consejería de Salud se centraron, precisamente, en concretar en qué casos se llevaría a efecto, algo que no convenció a los sindicatos que solicitan la retirada de la misma.