Moreno hace balance de los 100 días y elude hablar de la trama que afecta al Ayuntamiento de Marbella

Aumento de contribuyentes, impulso a la actividad económica con 6.000 millones en el presupuesto, otros 4.000 frente a la sequía, 30.000 sanitarios más. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha llegado a la sesión de control en el Parlamento con la determinación de vender los logros de los 100 días de Gobierno, de los que ha destacado el “diálogo” como seña de identidad. Y con la misma determinación de eludir pronunciarse sobre el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Tampoco ha hablado sobre la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena.

El asunto marbellí podría haber llegado al Pleno de este jueves si la Mesa del Parlamento hubiera aceptado una pregunta de máxima actualidad presentada por el PSOE sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a una empresa del marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Pero este órgano rechazó incluirla bajo el argumento de que se hacía referencia a una transferencia de recursos de la Junta hacia la Corporación con cargo al Plan Proteja de 2011. La sesión se quedaba sin pregunta polémica y PSOE y Por Andalucía han afeado esta mañana al presidente el “silencio que mantiene sobre la escandalera de corrupción que se cierne sobre el Ayuntamiento de Marbella”, en palabras de la portavoz de la segunda formación, Inmaculada Nieto. "Si usted tenía interés en algún asunto, con plasmarlo en la pregunta yo le habría respondido", le ha contestado Moreno. El presidente del grupo socialista, Juan Espadas, ha subrayado que se trata de algo "que está ocurriendo en Andalucía, no en la Luna", de modo que "como mínimo requeriría en algún momento determinado al menos alguna valoración política" por parte del presidente dada "la gravedad de los hechos".

Moreno ni siquiera ha hecho alusión a la postura oficial de los populares, establecida por él mismo hace dos semanas, ante la situación de Ángeles Muñoz: no están imputados ni ella ni ningún miembro de la corporación. En ese argumento se escudan todos los cargos populares a los que se inquiere por la difícil situación que se presenta a los populares de Marbella a unos meses de las municipales. Y ha habido silencio a pesar de que desde el PP se apunta a que los socialistas no saldrían bien parados de un debate sobre la corrupción con José Antonio Griñán y otros ocho condenados por los ERE a punto de entrar en prisión.

Con el escollo costasoleño salvado sin problemas, la sesión ha transcurrido dentro de lo programado, con Moreno dedicado a destacar sus logros y a ofrecer diálogo: a otras instituciones, a los colectivos sociales y a los grupos de la oposición, en línea con las sesiones anteriores.

Se lo ha ofrecido al PSOE, que reclamaba que se tengan en cuenta las propuestas de los grupos en la elaboración del Presupuesto de 2023. “Estamos dispuestos a mejorar los presupuestos”, ha asegurado el presidente, recordando que los socialistas tienen una reunión fijada con varios consejeros para ello. Las cuentas adolecen de partidas que mejoren los servicios públicos, ha criticado Espadas, y de ejecución de las inversiones. “Ayer por la tarde llamé al Hospital Militar y nos ha engañado. Hay 17 quirófanos que no funcionan, necesita todavía unas obras”, ha criticado. “Los andaluces están dándose cuenta de que usted se dedica al postureo y a las fotos”. "Le está diciendo a los andaluces que va a mejorar la Atención Primaria, las listas de espera, la situación del personal sanitario tan solo con un 0,2% más del presupuesto de capítulo 1", algo que "es sencillamente mentira" ha añadido Espadas. "El presupuesto del capítulo 1 de gasto del personal del Servicio Andaluz de Salud asciende en 2023 a 6.467 millones, un incremento del 5,63% respecto a 2022", ha respondido Moreno.

Vox llevaba una pregunta sobre publicidad institucional pero que ha aprovechado para reclamar una vez más que se derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Los de Santiago Abascal han presentado una proposición de Ley de Reconciliación que pretenden que sustituya a la norma anterior, que es “el germen de la aprobada por socialistas y comunistas en el Congreso” que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “se ha comprometido a derogar”. Y con ese argumento presionan a Moreno para que haga lo propio en Andalucía.

El presidente no se ha negado. “Quizás habría que mejorarla, pero siempre desde un amplio consenso”, ha respondido al portavoz de Vox, Manuel Gavira. “Lo que no puede ser es cambiar una ley desde un sesgo determinado por otra con otro sesgo donde la mayoría de la sociedad se queda fuera. Eso no lo vamos a hacer”.

También ha habido intento de entendimiento con la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que llevaba al salón de plenos las protestas por la llegada a Andalucía de residuos de otras comunidades autónomas y países. A Nerva, cuyos vecinos (incluido el PP local) están en pie de guerra contra el vertedero. Al cementerio nuclear de El Cabril. No se ha olvidado Rodríguez de las 120 millones de toneladas de fosfoyesos de Huelva ni de la descontaminación de Palomares. “Claro que no queremos ser el vertedero de nadie”, le ha respondido Moreno, asegurando que el 82% de los residuos peligrosos que se gestionan en Andalucía se generan en la comunidad autónoma. El presidente se ha mostrado además en contra del proyecto de ampliación de El Cabril, que “no ha evaluado correctamente todos los impactos”.

Tanto Teresa Rodríguez como Inmaculada Nieto han reclamado al presidente andaluz que tras declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera se haga un reconocimiento a Manuel José García Caparrós, asesinado en las movilizaciones populares de aquella fecha. El presidente de la Junta ha asegurado que su Gobierno es "consciente de que en aquellos años hubo personas que perdieron la vida", por lo que se ha declarado "partidario de hacer el reconocimiento". "Estaremos pendientes para reconocer a esas personas que sufrieron el final de la dictadura franquista en sus propias carnes", ha asegurado.

Por Andalucía reclamaba al presidente de la Junta planificación y medidas ante la situación de crisis. Y Moreno no ha perdido la oportunidad de colar otro logro, asegurando que la bajada de impuestos ha permitido incrementar en 400.000 los contribuyentes por IRPF en el periodo comprendido entre 2018 y 2021. Este aumento se ha traducido en 1.200 millones de euros más de recaudación, según el último dato disponible, recientemente publicado.