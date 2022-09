Olona amenaza con crear otro partido distinto a Vox después de las municipales

Sigue el juego del escondite, del amago, aunque esta vez le ha puesto una fecha. Quien fuese la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha asegurado este lunes que esperará a las elecciones municipales del 28 de mayo para fundar un partido distinto. En una entrevista en Canal Sur Radio, poco antes de que Olona interviniese en una conferencia en Sevilla, ha declarado que encabezará otros partido "si Vox dejase de ser alternativa", aunque esperará a las municipales, porque "pueden ser un indicador o un termómetro".

Olona ya no milita en Vox, ni en su anterior partido le esperan. Pero quien fuera parlamentaria por Granada no cesa de participar en actos públicos. Este lunes, está en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, en una conferencia organizada por el Rotary Club, y en el que le presenta Mario Conde, ex presidente de Banesto y ex líder del CDS en sus momentos postreros, cuando se hizo con el antiguo partido de Adolfo Suárez.

A la entrada del Alfonso XIII le esperaba una nube de periodistas y fotógrafos de una magnitud desproporcionada para su cargo en política, que ahora mismo es ninguna.

Las apariciones públicas de Olona, después de haberse recuperado de una enfermedad que ella misma anunció, tiene como intención mantener cierta tensión por si decidiese encabezar otra formación. Según ella, tiene seguidores y tiene dinero para ello, pero no lo hará hasta que considere que Vox carece de alternativas.