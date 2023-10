Optimismo en la Junta de Andalucía sobre un acuerdo sobre Doñana

En los pasillos del Parlamento de Andalucía, el inicio de las conversaciones entre la Junta y el Gobierno central junto con los agricultores y organizaciones sociales para alcanzar un acuerdo sobre los terrenos sin regularizar de la Corona Norte de Huelva y que han derivado en el aplazamiento de la aprobación de la proposición de ley sobre nuevos regadíos en Doñana, se ve con un razonable optimismo. Conscientes de que "no se podrá contentar al cien por cien de los afectados", los responsables de la iniciativa ven el progreso de los encuentros con un más que razonable optimismo en llegar a un final que contemple una salida al mayor número de casos.

Todo ello a pesar de que, en la sesión de control celebrada esta mañana, el presidente de la Junta respondía a una pregunta de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, con un diagnóstico en el que "parece que hay sectores y grupos políticos que intentan boicotear el acuerdo". Esta tarde se da un paso significativo en la búsqueda de ese acuerdo, con la reunión que los consejeros de Presidencia y Medio Ambiente, Antonio Sanz y Ramón Fernández-Pacheco, mantienen en Huelva con los agricultores afectados por la medida.

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro que el aplazamiento de la aprobación de la proposición de ley no significa una "rectificación", al tiempo que ha asegurado que buscará el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica "hasta el último minuto. Vamos a hacer todo lo humanamente posible; no se trata de doblegar a nadie".

Moreno ha reiterado la "voluntad firme" del Gobierno andaluz de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Teresa Ribera y ha asegurado que el acercamiento entre ambas administraciones no supone "un cambio de postura" por parte de la Junta sobre el objetivo de la Proposición de Ley que no es otra, ha remachado, que "resolver" el "problema" de cientos de familias en la provincia de Huelva.

La portavoz de Por Andalucía le ha afeado a Moreno que haya "usado" Doñana como "estrategia electoral" para "quedarse con el caladero de votos" que le disputaba a la "extrema derecha" y ha criticado las declaraciones del presidente andaluz, que ha defendido que en zona protegida "por supuesto que no se puede cultivar" pero "no se puede decir que no puede haber regadíos en Huelva, que es lo que ustedes están diciendo".

Nieto ha calificado esta reflexión de "formidable engaño" y de "ingeniería fantástica". "No sé dónde ha escuchado esto", le ha replicado la portavoz de Por Andalucía, que ha lamentado que la Junta haya usado "mal" las competencias que tiene para fomentar tanto la agricultura como la riqueza, el empleo y la protección ambiental. Sobre Doñana y el acuerdo con el Gobierno central para aparcar un mes el debate de aprobación de la Proposición de Ley se ha referido también el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien, en el arranque de una pregunta sobre la educación en Andalucía, ha felicitado a Juanma Moreno porque "es de valientes reconocer errores" y se ha congratulado de que "la ley esté en un cajón".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha argumentado, como después ha reiterado a preguntas de Por Andalucía, que "no he rectificado ni pedido disculpas" sobre esta iniciativa legal conjunta de PP y Vox por cuanto ha esgrimido que "en Doñana no nos hemos equivocado". Moreno le ha reprochado al portavoz de Adelante que "una vez más falte a la verdad" tras explicar que las disculpas se producen "cuando cometemos errores como ha sucedido con la tramitación del bono de alquiler joven".