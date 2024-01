El PP reformará el Consejo Consultivo para que entren los ex presidentes de la Junta

El PP reformará el Consejo Consultivo de Andalucía para renovarlo y, además, dar cabida a los ex presidentes de la Junta que así lo deseen y cuando cesen en el cargo. Serán miembros a tiempo completo, con incompatibilidades y con salario. Los populares han introducido un matiz en el articulado que van a presentar en el Parlamento para dar cabida a los dos ex presidentes de más de 75 años, que son Rafael Escuredo (80 años) y José Rodríguez de la Borbolla (77 años).

El PP ha presentado una proposición de ley en el Parlamento andaluz para reformar la ley que da forma al Consejo Consultivo, que es de 2005. Ya en la pasada legislatura, el Gobierno de Juanma Moreno quiso introducir la posibilidad de que los ex presidentes entrasen pero no vio ninguna receptividad en el PSOE. Moreno no gobernaba con mayoría absoluta y los socialistas entendieron, o malentendieron, que era una salida que estaba buscando Moreno.

Solventada esta cuestión, Moreno tiene 53 años y una mayoría absoluta más que suficiente para pensar en que su vida política aún puede durar bastante, el PP ha optado por la presentación de una reforma que ha vuelto a ser consultada con el PSOE.

Lo ex presidentes de la Junta serán miembros del Consejo Consultivo hasta los 75 años, aunque si en el momento de la aprobación de la ley ya lo hubieran cumplido, como ocurre con Escuredo y Borbolla, lo podrán solicitar para ser miembros durante un mandato de cinco años. En el caso de los otros dos ex presidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no podrán acceder porque están inhabilitados por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso ERE.

La otra ex presidenta es Susana Díaz, que es senadora por designación autonómica. Ambos cargos son incompatibles, por lo que seguiría en la Cámara Alta, aunque podría solicitar el ingreso si deja este escaño que obedece a un nombramiento del Parlamento andaluz.

Los ex presidentes de la Junta no gozan de ningún estatus, a diferencia de lo que ocurre en comunidades como las vasca y catalana.