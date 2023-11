El PP se queda solo en la defensa a la consejera de Salud por las listas de espera

El PP se ha quedado solo en la defensa de la gestión de consejera de Salud, Catalina García, tras conocerse los datos de las listas de espera sanitarias que colocan a Andalucía como la primera comunidad en pacientes que esperan ser atendidos tanto por su especialista, como para ser operados. El portavoz de los populares en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha utilizado además, los mismos argumentos que la responsable de la Consejería, quien había señalado que dicho aumento en las listas de espera, era una muestra de que el sistema "funciona". Ha sido el único que se ha puesto del lado de la consejera. Momentos antes, tanto Adelante como PSOE pidieron el cese "inmediato de la misma", mientras que Por Andalucía se ha sumado a los calificativos de "nefasta" -el más escuchado esta mañana- y Vox ha denunciado que "existe un caso SAS (Servicio Andaluz de Salud) porque esto no es normal.

Las críticas más sonoras, han llegado de la mano de la portavoz socialista. Ángeles Férriz, ha exigido "explicaciones" ante lo que considera "una pésima gestión" que explica "porqué se han negado durante más de un año a dar los datos por centros, sencillamente porque son una vergüenza" y ha añadido que "las menciones a la herencia recibida son una tomadura de pelo, porque llevan ya cinco años gobernando". Desde el PSOE se ha exigido "el cese inmediato de la consejera, que cada día nos avergüenza más y las últimas perlas que ha soltado diciendo que las listas de espera aumentan porque el sistema funciona, parece que se está cachondeando de todos los andaluces. Es absolutamente intolerable" y no ha dudado en calificar esos datos conocidos el viernes pasado por parte del Ministerio de Sanidad, como "un auténtico escándalo", a la vez que responsabilizaba de los mismos "al presidente de la Junta".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz de Adelante Andalucía. José Ignacio García, ha considerado que la "consejera es absolutamente incapaz para el puesto; debe marcharse automáticamente" y ha coincidido en apuntar por elevación a Juanma Moreno "que debe explicar por qué ha seguido manteniéndola en su puesto pese a que se han disparado las listas de espera, con datos que son peores que al inicio de su mandato, con más del 12% de la población que aguarda ser atendida por su especialista o ser operada". García ha señalado que estos números "son un ataque a todos los andaluces" y ha reprochado la actitud del Ejecutivo de "derivar dinero a la sanidad privada, algo que es una barbaridad que se ha ido multiplicando año tras año". Además, ha ofrecido la receta de "pagar a los especialistas para atender por las tardes, abrir los quirófanos durante el horario vespertino y aumentar la plantilla".

También Vox ha tirado por elevación a Juanma Moreno como responsable de esta situación "de la que no hay piedra donde meterse debajo". El portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha apuntado que a su juicio "existe un caso SAS, porque todo esto no es normal, tiene que haber algo oculto en la política seguida hasta ahora de abrir infraestructuras sin médicos", aunque no ha querido ir más allá y sumarse a las voces que piden el cese de la consejera (probablemente por la procedencia ideológica de quienes sí lo hacen) ya que a su entender "se trata de una solución parcial; lo que nosotros reclamamos es un plan para poner fin a esta situación".

Por Andalucía se ha expresado en términos similares, esto es, calificar de "nefasta" la gestión de la consejera, pero no solicitar su cese. Esperanza Gómez considera que "la sanidad afronta un momento difícil, porque la gestión del Gobierno de Moreno, no es la correcta, ya que solo se preocupa de derivar a la sanidad privada los pacientes, de forma que la igualdad que pide para España no la aplica a los andaluces".

Explicaciones coincidentes

Frente a todos ellos, el PP en boca de su portavoz, Toni Martín ha calificado esas críticas como "apocalípticas", ya que a su juicio "sólo pretenden crear alarma social". El partido que sustenta al Gobierno, ha tirado de argumentario para insistir en que "se invierte más que nunca, hay más profesionales que nunca y tenemos más infraestructuras que nunca" y ha vuelto a contraponer esos datos actuales, a los que había en 2018, último año de gobierno del PSOE. Martín ha respaldado también las explicaciones ofrecidas por Catalina García, que el pasado lunes aseguraba que "el sistema funciona, pro eso hay más listas de espera" y con idénticos argumentos. A su juicio "ahora se producen más derivaciones, porque hay una mayor demanda debido a la pandemia, algo que se da en todas las comunidades autónomas, así como también la falta de médicos que no sólo se registra en Andalucía".

Tal y como adelantara este periódico, el PP se ha vuelto a negar a celebrar un debate general en el Parlamento sobre la sanidad, toda vez que entiende que "no hay una razón que lo justifique, como por ejemplo sí que había cuando se hizo uno sobre la pandemia". Para ello, ha echado mano de las mismas justificaciones ofrecidas por el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, quien recordó que "la consejera ha respondido a 49 preguntas orales, ha comparecido nueve veces en pleno y ha echo frente a 3 interperlaciones, es decir ha estado en el pleno durante 14 horas, mientras que un debate dura apenas dos horas y media, por lo que la necesidad de celebrarlo, es nula".