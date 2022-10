El PP engulle a Ciudadanos, Marta Bosquet será la próxima

El PP andaluz engulle a Ciudadanos, poco quedará del partido naranja cuando lleguen las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Para esta cita crucial, ya no estarán los pioneros que construyeron esta formación en Andalucía y la llevaron hasta el primer Gobierno de coalición de Juanma Moreno. Fuentes del Ejecutivo andaluz han explicado a este medio que la ex presidenta del Parlamento autonómico, Marta Bosquet, también entrará en la nueva administración del PP, aunque no han precisado dónde. El siguiente será el propio Juan Marín.

Juanma Moreno amplía su base, ya sea naranja, andalucista e, incluso, socialista. En San Telmo aún retumban los elogios que el presidente de la Junta le dedicó el jueves a Felipe González, y pronto le veremos en compañía de algunos de los nacionalistas andaluces más destacados. El miércoles estuvo con el Rey en Lebrija, municipio de raigambre de izquierda, entre socialista y comunista, y se dio el mismo baño de aplausos que Felipe VI. Esto comienza a ser objeto de estudio.

Ahora toca Ciudadanos. El PP no ha hecho distinciones entre quienes eran críticos con Juan Marín y sus leales, como demuestra la reciente incorporación de la ex consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. Esta política onubense mantuvo malas relaciones con Marín durante los cuatro años de Gobierno, y ahora se ha incorporado al Consejo Audiovisual de Andalucía como vocal a propuesta del PP. El puesto carece de relevancia, el Audiovisual es un organismo desprestigiado que apenas ha desarrollado las funciones para las que fue ideado, pero el fichaje de Rocío Ruiz hace pensar que el PP se está haciendo con ex dirigentes de Ciudadanos que pueden tener otras funciones en el futuro.

Marta Bosquet también aterrizará en la nueva administración. No es un fichaje menor, fue la presidenta del Parlamento andaluz durante la pasada legislatura y una de las personas de mayor confianza de Juan Marín. Algunas fuentes la habían situado como candidata del PP a la Alcaldía de Almería, pero la actual alcaldesa, María del Mar Vázquez, será el cartel de los populares en las elecciones. Vázquez acaba de sustituir en el puesto a Ramón Fernández-Pacheco, que dejó el Ayuntamiento para ser consejero de Medio Ambiente.

Van dos consejeras

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, que fue propuesta para el cargo hace cuatro años por Ciudadanos, no sólo se quedó al frente de este departamento, sino que forma parte, desde hace una semana, del equipo que Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, tiene en la sede de Génova. La otra consejera, Rocío Ruiz, ya está en el Audiovisual, y este mes de octubre se espera la incorporación de Juan Marín.

Lo probable, en estos momentos, es que el político sanluqueño sea nombrado consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía. Marín fue vicepresidente y también responsable de la Consejería de Turismo, por lo que conoce el sector de modo muy amplio. No obstante, es una decisión que Juanma Moreno debe tomar con el actual titular de la consejería, Arturo Bernal. Marín aspiraba a ser el próximo Defensor del Pueblo, pero a Jesús Maeztu aún le queda parte del mandato.

El Gobierno andaluz también fichó a los dos últimos portavoces de Ciudadanos en el Parlamento, a la malagueña Teresa Pardo y al gaditano Sergio Romero. La primera es la actual delegada de Justicia en su provincia, y Romero está al frente del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz. Ambos estuvieron en polos diferentes de Ciudadanos, hasta el punto de que Pardo sustituyó a Romero cuando éste cayó en desgracia. Javier Millán, que fue portavoz de los naranjas en el Ayuntamiento de Sevilla, se ha afiliado al PP y es delegado de Justicia en esta provincia, y el actual líder de Ciudadanos en este consistorio, Álvaro Pimentel, ya ha anunciado que no se presentará por este partido.

Esto último sirve para describir cuál es el estado del partido de cara a esas municipales. Ciudadanos tuvo que nombrar una gestora en Andalucía, después de la dimisión de sus dirigentes como consecuencia de las elecciones autonómicas. Una vez que se certificó que los naranjas se quedaban fuera del Parlamento andaluz, comenzó la migración de cargos. La nueva jefa de gabinete de Juanma Moreno, Ella Núñez, lo había sido de Juan Marín, y como ella hay una decena de personas más en puestos intermedios de confianza.

Desde el PP se entiende que Juanma Moreno trata de consolidar con estos fichajes la ampliación de la base electoral que consiguió en las elecciones de junio pasado. Ciudadanos es una de estas estrategias, pero a ello también hay que añadir la reivindicación que desde el PP se viene haciendo del andalucismo. No es casual tampoco que Juanma Moreno haya aceptado una invitación de Felipe González para participar el 20 de octubre en una mesa sobre desertificación que se celebrará en Toledo, y en el marco del 40 aniversario de la victoria del PSOE en las generales de 1982. Finalmente, después del revuelo formado en Ferraz, la fundación ha suspendido el acto.

Moreno se sitúa de este modo en una estrategia muy diferente a la de su compañera Isabel Díaz Ayuso, trata de ampliar la base tanto a izquierda como a derecha, para quedarse con un centro extendido.