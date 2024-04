El PSOE anuncia que irá a los tribunales por los contratos de emergencia sanitarios en Andalucía

La vuelta de la actividad al Parlamento de Andalucía ha devuelto el debate no cerrado sobre los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia. El primero en levantar la veda fue el PSOE, que en boca de su portavoz, Ángeles Férriz, amenazó al PP con llevar a los tribunales lo que a su entender, supuso el desvío de 250 millones de euros de la sanidad pública a la privada. Todo ello ante el rechazo que durante la sesión del pleno de mañana el PP llevará a efecto sobre la comisión de investigación solicitada por el PSOE, por entender que esos contratos se hicieron con total transparencia.

A juicio del portavoz del PP, Toni Martín, "el PSOE lleva amenazando año y medio con ir a los tribunales y si hasta ahora no lo han hecho, es porque sencillamente, no hay caso". También lanzó un dardo sobre "la nula capacidad de comprensión de los mecanismos parlamentarios, ya que una cosa es una comisión de investigación donde se dirimen responsabilidades políticas y otra es una denuncia donde se trata de averiguar si hay consecuencias penales". En cualquier caso, sí que quiso aclarar que "tal y como dijimos en su momento, cuando el grupo de Adelante Andalucía presentó una proposición similar, esos contratos se hicieron con total transparencia, por lo que se trata de un montaje burdo para tapar casos de corrupción que sí afectan a su partido".

A juicio de la portavoz socialista, "lo que pretende el PP es que nos callemos y no lo van a conseguir. Vamos a seguir denunciando cualquier tipo de irregularidad que detectemos y antes o después de va a conocer todo, bien sea en el Parlamento, donde debería hacerse y no entendemos cómo el PP apoya las comisiones de investigación en el Senado y no lo hace en Andalucía, o bien en los tribunales de justicia". Por el momento, Férriz no ha querido dar más detalles sobre el órgano judicial ante el que presentarían esa denuncia, ni el momento de llevarla a efecto.

En cualquier caso, esa iniciativa también le ha servido para extender la gestión de la Consejería de Salud y para pedir la dimisión o el cese de su responsable a quien consideran "que ha cumplido la estrategia que les marcaron desde el propio Juanma Moreno, es decir, el desmantelar la sanidad pública, por lo que estamos convencidos de esa dimisión no se va a producir". Férriz, por último, ha recordado también el caso del fichaje por una seguradora privada de quien era viceconsejero de Salud, como otro de los ejemplos de lo que ha denominado "nefasta gestión".

En esa polémica también ha entrado Vox, que en boca de su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, ha acusado a toda la "administración andaluza de ser la mayor estafadora del mercado laboral, con contratos por semanas, días e incluso horas al personal sanitario", y ha acusado a Juanma Moreno de "no haber acabado con lo que él mismo denominó el chiringuito socialista; no sólo no ha terminado con él, sino que lo ha aumentado". En cualquier caso, habrá que esperar a conocer el voto de su grupo respecto a una comisión de investigación que no será aprobada.

Por su parte, desde el grupo de Adelante Andalucía, su presidenta, Maribel Mora, ha criticado la "doble vara de medir del PP, que apoya una comisión para el caso Koldo y sin embargo la rechaza en Andalucía. Creemos que es una auténtica barbaridad". Por último, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, a pesar de haber expresado que "las comisiones de investigación son utilizadas para hacer una labor de oposición a los adversarios y no para lo que están, que es conocer la verdad", ha asegurado su voto favorable a la misma.