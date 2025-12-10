El acto único para casos probables de cáncer de mama será obligatorio en Andalucía desde el 12 de enero

La Junta de Andalucía ha dado uno de los pasos más relevantes desde que estalló la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado en declaraciones a este periódico que ya se ha firmado la orden que pone en marcha el denominado acto único para mujeres con resultados radiológicos sospechosos, es decir, con categorías Birads 4 ó 5, tanto en cribados como en pruebas diagnósticas. La instrucción fija su entrada en vigor el próximo 12 de enero, aunque los centros tendrán de margen hasta el 28 de febrero para ir implementádolo.

La nueva orden garantiza que todas las pruebas complementarias necesarias para completar el diagnóstico, mamografía complementaria, ecografía mamaria y biopsia percutánea con aguja gruesa, cuando esté indicada, se realicen en un solo acto asistencial. Con ello, se eliminan desplazamientos y retrasos en un proceso que, hasta ahora, podía obligar a acudir al hospital hasta en tres ocasiones distintas.

"Ya hemos firmado la orden del acto único. Todas las unidades tendrán que cumplirla para que las pruebas se activen y se realicen inmediatamente, en un único acto, evitando tiempos de espera y desplazamientos", explicó Sanz, quien recordó que se trata de un compromiso anunciado por el presidente Juanma Moreno en el último Debate del Estado de la Comunidad.

"Humanizar" la comunicación y evitar tecnicismos

La medida se integra dentro del plan de choque puesto en marcha por la Junta tras detectarse fallos en miles de mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, un problema que ha obligado a revisar más de 2.300 pruebas. Paralelamente, técnicos y asociaciones de pacientes participan en comisiones de seguimiento que están evaluando los cambios previstos.

El consejero detalló que este avance forma parte de un proceso más amplio de "homogeneización" del sistema de cribados para que todos los hospitales sigan un mismo procedimiento normalizado de trabajo. Los grupos técnicos ya han finalizado sus propuestas, que serán presentadas en las próximas semanas. El consejero adelanta que, entre ellas, se incluyen "mejoras en la trazabilidad de los casos, la unificación de historiales, la reducción de retrasos en la lectura de mamografías y la implantación de un sistema de alertas para anticiparse a acumulaciones de pruebas".

Sanz subrayó además que se está "revisando el lenguaje y los formatos de todas las comunicaciones" (cartas, SMS y mensajes en la plataforma digital) con el fin de "humanizar" el proceso y evitar tecnicismos. "Hay que contar las cosas bien. Hemos querido convertir un problema en una oportunidad para mejorar el sistema, y que las principales beneficiadas sean las mujeres", afirmó.

Con la entrada en vigor del acto único, la Junta aspira a asegurar que cualquier mujer con un hallazgo sospechoso reciba una respuesta diagnóstica más rápida, homogénea y segura en toda Andalucía. "El objetivo es doble. Por un lado, evitar que un episodio como el ocurrido pueda repetirse y reforzar la calidad del programa de cribado de cáncer de mama", insiste Sanz.