Adelante Andalucía llevará al Parlamento Europeo el accidente de Adamuz

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado que llevará al Parlamento Europeo junto al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), a través de su eurodiputada Ana Miranda, una serie de preguntas y reclamaciones para que desde la Comisión Europea se abra una investigación independiente y rigurosa y se haga seguimiento del procedimiento en el estado. García ha puesto el foco en la necesidad de una investigación independiente del accidente y por ese motivo han registrado en la Comisión Europea una pregunta para saber si está en marcha una investigación por parte de la Agencia Europea del Ferrocarril y en caso de no estarlo han exigido en el escrito conjunto con BNG que se abra: “la Comisión Europea tiene que investigar qué es lo que ha pasado porque creemos que la investigación tiene que ser profundamente independiente”

Adelante ha recordado una serie de recomendaciones que la propia Agencia Europea del Ferrocarril hizo tras el accidente de Angrois y han preguntado si todas las recomendaciones e instrucciones que se dieron se han implantado para que mejoraran una serie de sistemas de seguridad. De hecho ha sido fundamental el apoyo del BNG en este proceso ya que durante más de 10 años han hecho una fiscalización exhaustiva de todo lo relacionado con el accidente en Galicia. “¿Se han aplicado todas esas recomendaciones que hizo la Comisión Europea? ¿Estaban en funcionamiento en la línea donde se produjo el accidente de Adamuz? ¿Estaban plenamente en funcionamiento estas recomendaciones o el Estado no las ha cumplido?” ha cuestionado el portavoz.

De la misma manera, el portavoz de Adelante ha cuestionado la independencia real de la CIAF, la responsable de hacer la investigación en España, ya que la propia Agencia Europea del Ferrocarril determinó tras el accidente de Angrois que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, no era suficientemente independiente ni tenía suficiente presupuesto ya que como ha explicado García “la CIAF cuenta con un presupuesto anual de 500.00 euros, totalmente insuficiente para pagar sueldos, equipos técnicos y expertos anuales” “Nosotros exigimos que la investigación sea independiente, fuera de partidismo ninguno, fuera de ningún tipo de control político. Y para eso exigimos que la Comisión Europea entre en el asunto y que la Comisión Europea vele por esa independencia”.

Finalmente han concluido con que “no existen los medios necesarios y puede que no sea lo suficientemente independiente para llegar al fondo de esta cuestión. Y nos parece que las víctimas, y en general todo el pueblo y toda la ciudadanía, nos merecemos que se llegue al fondo de esta cuestión sin ningún control político y con los medios necesarios para que se sepa qué es lo que ha pasado”