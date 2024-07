Adelante Andalucía: Una oposición dura y útil

Cinco minutos antes de la celebración de la junta de portavoces del Parlamento de Andalucía que tuvo lugar este mismo miércoles, el portavoz de Adelante, José Ignacio García recibía una llamada. En ella, le avisaban que la proposición de ley para crear el impuesto de estancias turísticas de Andalucía, la conocida como tasa turística, iba a debatirse en la primera jornada del próximo pleno. Fue presentada el 27 de diciembre, hace casi siete meses, un periodo de tiempo en el que el proponente, se quejó en repetidas ocasiones de que el presidente del Parlamento, por indicación del grupo al que pertenece, no la incluía entre los asuntos a debatir. Un día antes de que eso suceda, según adelantó este periódico, García se desplazará a Madrid para hablar con el secretario de Estado de Sanidad sobre la iniciativa de incluir la gratuidad de las gafas y productos ópticos para los menores y los adultos según su nivel de renta, en la ley de servicios sanitarios para toda España.

Hace tres meses, desde la tribuna, Maribel Mora habló de otra iniciativa novedosa en el país, como fue la protección a las mujeres que pasan por la menopausia, como un periodo de especiales necesidades que deben ser atendidas. Son dos parlamentarios de una formación que ha sabido sobreponerse a la pérdida de su referente, Teresa Rodríguez y que entiende que la oposición debe ser dura, efectista, pero al mismo tiempo útil.

Centrado en la proposición que se debatirá esta misma semana, la explicación de José Ignacio García, es que “buscan debatirla cuando saben que tiene menos repercusión y el inicio del mes de julio, puede ser ese momento”. “Si pudieran poner esa toma en consideración a las cuatro de la mañana, lo harían”, añaden desde Adelante. La mayoría absoluta del PP en la institución hace que su postura sea la que decida si una iniciativa sale adelante o no. La otra posibilidad, es decir, la de que se pongan en marcha los mecanismos para tramitar la proposición de ley a través de las correspondientes comisiones informativas y que, después de oídas todas ellas –por ejemplo podría invitarse únicamente a aquellos que están en contra de la implantación de la tasas turística– se descartara por parte del PP en la votación en el pleno, no parece muy factible. “No creo que lo hagan, porque es muy complicado echar para atrás una ley así”, reconoce García.

A su entender, no es casual el momento elegido. “Las dos manifestaciones celebradas en Málaga yCádiz, les ha hecho recapacitar y ver una pérdida real de votos y entienden que la gente está muy harta de los inconvenientes de un modelo turístico que es insostenible y que causa verdaderos perjuicios a los ciudadanos en forma de altísimos precios de los alquileres y del deterioro de los servicios públicos esenciales”. En cualquier caso y a pesar de reconocerse satisfecho por haber llevado la voz de esa reivindicación, no cree que en este caso prospere una iniciativa que parece volver a la casilla de salida.

Otro camino diferente fue el de la iniciativa de gafas y productos ópticos gratuitos para los menores de edad y para los adultos según su nivel de renta. En este caso, posiblemente porque a la Junta de Andalucía no le supondría gasto alguno, se optó por la vía del artículo 172 del Reglamento de la Cámara andaluza. Éste faculta al Parlamento andaluz a promover una iniciativa en el Congreso de los Diputados después de decidirse en la Cámara autonómica por mayoría absoluta. Lo hizo por unanimidad.

Será un día antes del debate sobre la tasa turística cuando García se desplace a Madrid para “poner en marcha la iniciativa con el secretario de Estado de Sanidad”.Su intención es la de que pueda llegar a aprobarse después del verano y espera que “también sea por unanimidad”. Pretenden “que esa prestación sea garantizada por ley, no por otra vía, para que no importe quién esté en el Gobierno.Queremos que sea un derecho en todo el territorio nacional”.

Es un perfecto ejemplo de la estrategia de oposición de un grupo formado por tan solo dos personas y que consigue escapar de la confrontación habitual para hacer propuestas que prosperan. “Hacemos una oposición dura, contundente, efectista (ahí está lo del melón o la arena que arrojamos en el escaño de Juanma Moreno cuando se debatió la ley de regadíos de Doñana), pero también que es útil a los andaluces. Esa es nuestra principal responsabilidad”.

Lo cierto es que el presidente de la Junta, aún no le tiene tomada la medida. Las réplicas a los restantes grupos parlamentarios están más o menos trilladas: a PSOE y Sumar, les acusa de ser aliados de Sánchez; a Vox de radicalizarse y de perder apoyos sociales. Adelante, apenas “nos critica el tono, el que estamos más próximos a unas posiciones ideológicas, pero somos el único grupo que no tiene representantes en Madrid, así que lo único que le queda es meterse con mis camisetas”.La respuesta se la dejó fácil y en una de las últimas sesiones de control, José Ignacio García le devolvió la alusión: “Pues yo, la verdad, es que me veo guapo”.