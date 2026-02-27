Estas son las cinco comunidades autónomas que baten récord en el precio de la vivienda: Andalucía está entre ellas

El precio de la vivienda en España ha subido en los últimos años de manera estrepitosa, una situación que no ha ido de la mano de los salarios, cuya cantidad se sigue manteniendo, en muchos casos, similar a la de hace cinco años.

Esto se ve agravado con la combinación de una oferta insuficiente, el incremento de la demanda en grandes ciudades y zonas turísticas, y el impacto de la inversión extranjera y los pisos turísticos en la mayoría de provincias del país. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, el precio por metro cuadrado ha alcanzado máximos históricos, alejando la posibilidad de emancipación para miles de jóvenes y dificultando el acceso a un hogar digno para amplias capas de la sociedad.

A esta situación se suman factores estructurales como la escasez de vivienda pública —muy por debajo de la media europea—, el aumento de los costes de construcción y la subida de los tipos de interés en los últimos años, que ha encarecido las hipotecas. Las administraciones públicas debaten entre limitar precios, incentivar la construcción o ampliar el parque público, mientras expertos advierten de que sin reformas profundas y coordinación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, el problema seguirá agravándose y ampliando la brecha social y territorial en el país.

Habida cuenta de la situación, Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios líderes en España, ha dado a conocer cuáles son las comunidades autónomas que han llegado a su máximo histórico este 2026 respecto al precio de la vivienda de mediados de la década de los 2000, con el boom inmobiliario. Entre las cinco que encabezan la lista están Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid. Todas ellas coinciden con ser lugares con mayor atracción turística, como señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En el reportaje también explican que "en el conjunto de España, el precio medio de la vivienda se sitúa en enero de 2026 en los 2.897 €/m², tras experimentar un incremento interanual del 20,4%". Entre las comunidades que superan sus precios récord se encuentra Andalucía, que en enero de 2026 alcanzaba la valoración media de 2.775 €/m², tras registrar un incremento interanual del 24,5%.

El ranking con todas las regiones

En el total de comunidades autónomas de España, la que encabeza la lista elaborada por Fotocasa es Baleares. Andalucía, por su parte, se sitúa en sexto lugar en el conjunto del país. El listado, de más euros por metro cuadrado a fecha de enero de 2026, es el siguiente: