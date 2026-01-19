Andalucía suspende su agenda institucional en Fitur por la tragedia de tren de Córdoba

Las consecuencias de la tragedia vivida en Adamuz con el choque entre dos trenes también han acabado tocando la feria de turismo más importante del país, Fitur, que en teoría comienza este martes 20 de enero en Madrid. Andalucía, una de las comunidades más potentes en este certamen, ya ha anunciado que suspende su "agenda institucional" en lo que parece el primer paso para anunciar la suspensión casi total del evento. Lo que sí se mantiene es la agenda técnica, es decir, el trabajo y los contactos que los profesionales del sector llevan a cabo durante la Feria.

El encargado de hacer el anuncio ha sido el consejero de Turismo, Arturo Bernal. "Ante el accidente ferroviario de Adamuz, desde la Consejería de Turismo suspendemos la agenda institucional de Andalucía en Fitur. Ahora lo urgente es estar con los familiares de víctimas y afectados. Todo nuestro apoyo", ha expresado en sus redes sociales.

El anuncio de la Junta no ha sido el único. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha adelantado a través de la red social X la suspensión de los actos previstos este martes por la noche para presentar el programa que la ciudad lleva a la Feria Internacional de Turismo. El primer edil ha explicado que sigue "muy pendiente de los acontecimientos tras la catástrofe del accidente de los trenes en la provincia de Córdoba". "Acompañamos en su dolor a los familiares de los fallecidos", ha añadido.