Antonio Sanz tacha de "chamuscada" a Montero por acusar a la Junta de "coquetear con el copago" sanitario

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este jueves como "ministra chamuscada y sin credibilidad" a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, después de haber acusado ayer al Gobierno andaluz de "coquetear con el copago" sanitario.

Durante unas declaraciones hechas a los medios en Cádiz, Sanz ha asegurado que no va a "entrar al trapo" de lo que ha tachado como "polémicas falsas" promovidas por la líder del PSOE andaluz.

Montero aseguró durante una entrevista en la Cadena SER emitida ayer, día de Navidad, que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "no sólo coquetea con la privatización sino con algunos elementos como el copago".

El consejero de Sanidad ha afirmado que las palabras de Montero buscan "tapar los casos de corrupción que tiene en su mano derecha y en su mano izquierda" que, según ha dicho, afectan al entorno del Ejecutivo central, y ha insistido en que la vicepresidenta "no tiene ninguna credibilidad".

Sanz ha reiterado en unas declaraciones recogidas por Efe que no piensa responder a las declaraciones "sin sentido" y ha subrayado que a los "trapos" que, a su juicio, suelta Montero "no hay que hacerles ni caso".

También ha cargado Sanz contra la gestión de Montero al frente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, etapa en la que, según ha señalado el consejero, se despidió a 7.000 profesionales sanitarios, se redujo en 2.500 millones de euros el presupuesto sanitario y se ocultaron 500.000 pacientes en las listas de espera.

Sanz ha concluido que Montero "no tiene credibilidad para hablar de sanidad" y da por cerrada la polémica.