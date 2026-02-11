Así funciona la nueva Tarjeta Virtual de Salud de Andalucía

La Junta de Andalucía ha anunciado que la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) se integrará en la Carpeta Ciudadana y estará operativa a finales de marzo. De esta forma, la sanidad andaluza da un paso más en su proceso de digitalización; y lo hace con un objetivo claro: facilitar trámites que, a partir de entonces, se podrán realizar desde el móvil.

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión mínima de 316,5 millones de euros, forma parte de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESA 2030). Se trata de una versión digital de la actual tarjeta sanitaria física, diseñada para que los usuarios puedan identificarse en el sistema público sin necesidad de presentar documentos adicionales.

Así funciona la tarjeta sanitaria virtual de Andalucía

El funcionamiento de la TSV es muy sencillo: a través del teléfono móvil, aquellos que lo deseen podrán gestionar citas médicas, consultar su propio historial clínico, acceder a servicios sanitarios o retirar medicación en farmacias; simplificando un proceso que antes requería de presencialidad. Entre otras ventajas, permitirá evitar desplazamientos innecesarios, agilizar identificaciones y reducir tiempos de espera en determinados trámites.

Andalucía se une así al resto de comunidades autónomas que ya están implantando tarjetas sanitarias virtuales, con el objetivo de mejorar la eficacia administrativa. Según ha explicado el Ejecutivo andaluz, su funcionamiento se apoyará en códigos QR y otros sistemas digitales aprobados por el Sistema Nacional de la Salud, garantizando la interoperabilidad con el resto del territorio nacional.

Los únicos requisitos para disponer de la TSV son los siguientes:

Tener derecho a la asistencia sanitaria pública de Andalucía.

Disponer de algún método de identificación segura, ya sea certificado digital, Cl@ve o QR móvil, permitiendo así una activación y un uso fácil y cómodo.

La Tarjeta Sanitaria Virtual forma parte de la Carpeta Ciudadana

La Tarjeta Sanitaria Virtual del SAS pasará a formar parte de la Carpeta Ciudadana, una herramienta digital (web y app) que centraliza en un solo lugar gestiones, expedientes, notificaciones y documentos oficiales de la administración andaluza. ¿Qué significa esto? Se encontrará junto a otros certificados digitalizados, como el Carnet Joven, la Tarjeta 65 o la de familia numerosa.

En conjunto, una de las principales motivaciones de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 es impulsar la accesibilidad del sistema, aunando en una misma aplicación todas sus posibilidades. Así, plantea integrar Salud Responde, ClicSalud+ y Salud Andalucía en una app de referencia, conocida como Salud Responde+. Por otro lado, se ha incorporado la gestión de colas para evitar avalanchas de acceso; y, entre las nuevas herramientas, se plantea permitir el contacto directo con los profesionales a través de videollamadas. Así como también garantizar una mayor protección de datos y seguridad de los procesos.