Así queda el calendario de vacunas en Andalucía para 2026

En 2026, el calendario de vacunación de Andalucía vuelve a situarse como una de las principales herramientas de salud pública para la prevención de enfermedades. A través de una planificación que abarca todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, el sistema sanitario refuerza su compromiso con la protección colectiva, adaptándose a los avances científicos y a las nuevas necesidades epidemiológicas.

El calendario actual no solo consolida pautas ya establecidas, sino que introduce algunas actualizaciones clave orientadas a mejorar la cobertura y eficacia de la inmunización. Todo ello, forma parte del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía (Andavac), dirigido por David Moreno; e incluye este año el refuerzo de la triple vírica, adelantando la edad para administrar la dosis de los tres a los dos años.

Principales cambios y novedades

Según informa Andavac, en 2026 hay cinco cambios fundamentales dentro del calendario de vacunación andaluz. En primer lugar, los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 recibirán la vacuna frente al rotavirus con una pauta de dos dosis, a los 2 y 4 meses de edad. "Esta infección es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia, asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones, especialmente en los primeros años de vida", explican fuentes de la Junta de Andalucía.

"Las familias no tendrán que desembolsar entre 140 y 190 euros por las dos dosis de esta vacuna que recomiendan todos los pediatras", ha comentado Antonio Sanz, Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias del ejecutivo andaluz. "El Gobierno de Juanma Moreno ha incorporado en estos siete años otras vacunas al calendario que han supuesto un importante ahorro para las familias, como la del virus del papiloma humano en chicos, la gripe, la meningitis B y la meningitis ACWY en la primera infancia, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial para los más pequeños, la tosferina en adolescentes y neumococo conjugada y herpes zóster en adultos".

Asimismo, en 2026 se adelanta la segunda dosis de la triple vírica y la varicela a los dos años, con el plan de vacunar a lo largo del año a todos los niños de entre dos y tres años. Del mismo modo, se extiende la edad de vacunación del papiloma, incluyendo a chicas y chicos de entre 12 y 21 años; y, en el caso del neumococo, se entiende el rango para cubrir a los nacidos entre 1946 y 1966 (60 - 80 años). Finalmente, se produce la entrada de una cohorte adicional en la vacuna del Herpes Zóster: se administrará la dosis a las personas de 65, 66 y 67 años.

Así es el calendario de vacunación en Andalucía 2026

Teniendo en cuenta todos estos cambios, el calendario de vacunación en Andalucía queda de la siguiente manera en 2026:

Virus respiratorio sincital (VRS) . Se administra entre los 0 y los 6 meses de edad. Los que hayan nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre (antes de la temporada del VRS), recibirán 'nirsevimab' a partir de la última semana de septiembre; y los que hayan nacido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo (después de la temporada del VRS), lo antes posible tras nacer.

. Se administra entre los 0 y los 6 meses de edad. Los que hayan nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre (antes de la temporada del VRS), recibirán 'nirsevimab' a partir de la última semana de septiembre; y los que hayan nacido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo (después de la temporada del VRS), lo antes posible tras nacer. Tétanos, difteria y tosferina . Se administra una dosis en cada embarazo, a partir de la semana 27 (preferentemente en la semana 27 - 28). Luego, se recomienda un esquema de tres dosis, a los 2, 4 y 11 meses; que se administra junto a la vacuna del neumococo, la del meningococo B (2 y 4 meses) y la del meningococo AWCY (4 mses). Además, se administra una dosis de refuerzo a los niños de 6 y a los 14 años; así como también a partir de los 65 años.

. Se administra una dosis en cada embarazo, a partir de la semana 27 (preferentemente en la semana 27 - 28). Luego, se recomienda un esquema de tres dosis, a los 2, 4 y 11 meses; que se administra junto a la vacuna del neumococo, la del meningococo B (2 y 4 meses) y la del meningococo AWCY (4 mses). Además, se administra una dosis de refuerzo a los niños de 6 y a los 14 años; así como también a partir de los 65 años. Poliomielitis . Se recomienda su administración con un esquema de tres dosis, a los 2, 4 y 11 meses. Después, a los 6 años.

. Se recomienda su administración con un esquema de tres dosis, a los 2, 4 y 11 meses. Después, a los 6 años. Hepatitis B . La primera dosis se administra en las primeras 24 horas de vida, junto con la inmunoglobulina anti-HB. Luego se mantiene el esquema estándar de vacuna hexavalente (2, 4 y 11 meses). En el caso de los adolescentes, las personas no vacunadas con anterioridad recibirán tres dosis hasta los 18 años, con pauta 0, 1 y 6 meses.

. La primera dosis se administra en las primeras 24 horas de vida, junto con la inmunoglobulina anti-HB. Luego se mantiene el esquema estándar de vacuna hexavalente (2, 4 y 11 meses). En el caso de los adolescentes, las personas no vacunadas con anterioridad recibirán tres dosis hasta los 18 años, con pauta 0, 1 y 6 meses. Haemophilus B . Se aplica a los 2, 4 y 11 meses.

. Se aplica a los 2, 4 y 11 meses. Rotavirus. Se aplica a los 2 y 4 meses.

Se aplica a los 2 y 4 meses. Neumococo conjugada . Se administra a los 2, 4, 6 y 11 meses; luego a las personas de entre 60 y 80 años.

. Se administra a los 2, 4, 6 y 11 meses; luego a las personas de entre 60 y 80 años. Meningococo B . Se administra a los 2, 4 y 15 meses; y entre los 60 y los79 años.

. Se administra a los 2, 4 y 15 meses; y entre los 60 y los79 años. Miningococo AWCY . Se aplica a los 4 y 12 meses; y a los 12 años. Luego, hay una campaña de rescate para los adolescentes de entre 13 y 18 años.

. Se aplica a los 4 y 12 meses; y a los 12 años. Luego, hay una campaña de rescate para los adolescentes de entre 13 y 18 años. Triple vírica . Se administra una dosis a los 12 meses y la segunda se adelanta a los 2 años. En 2026, se vacuna a los niños de entre 2 y 3 años; y se recomienda la vacunación de rescate para las personas menores de 65 años no inmunizadas. Está contraindicada para embarazadas y personas inmunodeprimidas.

. Se administra una dosis a los 12 meses y la segunda se adelanta a los 2 años. En 2026, se vacuna a los niños de entre 2 y 3 años; y se recomienda la vacunación de rescate para las personas menores de 65 años no inmunizadas. Está contraindicada para embarazadas y personas inmunodeprimidas. Varicela . Se administra a los 15 meses y a los 2 y 3 años, de manera simultánea a la triple vírica.

. Se administra a los 15 meses y a los 2 y 3 años, de manera simultánea a la triple vírica. Papilomavirus . Se administra a los jóvenes de entre 12 y 21 años.

. Se administra a los jóvenes de entre 12 y 21 años. Gripe . Se recomienda una dosis en cualquier momento de la gestación o durante los primeros seis meses del puerperio, durante la campaña anual de la Gripe. Después, se recomienda a los niños de entre 6 y 59 meses; y a las personas mayores de 60 años.

. Se recomienda una dosis en cualquier momento de la gestación o durante los primeros seis meses del puerperio, durante la campaña anual de la Gripe. Después, se recomienda a los niños de entre 6 y 59 meses; y a las personas mayores de 60 años. Covid-19 . Se recomienda una dosis anual a todas las personas menores de 70 años.

. Se recomienda una dosis anual a todas las personas menores de 70 años. Herpes Zóster. Se recomienda una pauta de dos dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses, a todas las personas de 65 años (nacidas en 1961). Además, hay una campaña de rescate para los nacidos en 1959 o 1960.

Se puede consultar el calendario completo, con todas las campañas de rescate, en la página de Andavac; y para acceder a las vacunas será necesario solicitar cita previa en el centro de salud correspondiente, ya sea por teléfono, a través de ClicSalud+ o descargando las apps Andalucía o Salud Responde, según informa el ejecutivo andaluz.