La Aemet activa avisos por frío y nevadas en Andalucía: estas son las zonas más afectadas, con mínimas de hasta -8ºC el Día de Reyes

El lunes 5 de enero ha llegado a Andalucía con una significativo descenso de las temperaturas. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, una vaguada en altura ha traído consigo una "masa de aire muy fría" desde el norte, creando así cierta inestabilidad en la segunda mitad de la jornada. Sin embargo, el frío será más acusado durante el 6 de enero, Día de Reyes, por lo que el organismo ha activado varios avisos en Granada y Almería para entonces.

A lo largo de la tarde de este lunes se esperan "precipitaciones localmente fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas en el litoral mediterráneo". También es posible que caigan pequeños granizos y se produzcan acumulaciones de nieve por encima de los 1.200 metros en las sierras orientales. En cambio, apenas lloverá el día 6, "salvo a primeras horas"; y las temperaturas caerán hasta los -8ºC en localidades como Trevélez (Granada).

Avisos por bajas temperaturas y nevadas en Andalucía

Las provincias de Granada y Almería son las más afectadas, por lo que la Aemet ha emitido varios avisos amarillos ante las bajas temperaturas y las nevadas previstas en ambas regiones. En concreto, en el entorno de la Cuenca granadina del Genil se esperan mínimas de hasta -4ºC durante la madrugada del martes. En el mapa de la Agencia podemos ver cómo Granada capital bajará hasta los -2ºC e Íllora, hasta los -3ºC. Localmente, se pueden alcanzar mínimas aún más bajas, como es el caso de Capileira (-6ºC) o Trevélez (-8ºC).

También se encuentra activo un aviso para la región de Guadix y Baza; en este caso, por las acumulaciones de nieve previstas, ya que podrían alcanzar los 3 cm en 24 horas. Según informa el organismo, esta medida se dará por encima de los 1.200 metros, aunque la cota de nieve va descendiendo progresivamente hasta los 900 - 1.000 metros. En localidades como Baza, se alcanzarán los -5ºC de mínima, mientras que las máximas apenas rozarán los 3ºC. Similar situación se vivirá en Huéscar, con un escenario térmico que oscilará entre los -3ºC y lo 4ºC.

Los avisos por nevadas concluyen en la zona almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, aún con temperaturas ligeramente superiores a las mencionadas. Los termómetros se situarán bajo cero en Vélez-Rubio (-1ºC - 5ºC); y por encima en localidades como Albox (2ºC - 9ºC) o Macael (0ºC - 7ºC).

Continúan los avisos por riesgo costero en Málaga

Avisos por frío y nevadas en Andalucía / Aemet

Ante la llegada de una Noche de Reyes especialmente fría en Andalucía, los avisos amarillos por riesgos costeros continúan en torno al litoral malagueño. Según los modelos meteorológicos, se esperan rachas de viento con una fuerza de 50 a 60 km/h en Sol, Guadalhorce y Axarquía, hasta las 17:59 horas de este martes 6 de enero.

Por el momento, no hay avisos previstos para el miércoles 7 de enero, aunque todo apunta a que las temperaturas mantendrán su tendencia descendiente. Así, en Trevélez bajarán hasta los -10ºC, de acuerdo con los datos proporcionados por la Aemet. Por su parte, Sevilla capital vivirá estos días con mínimas de 3ºC - 1ºC, siendo el miércoles la jornada más fría de la semana. En Cazalla de la Sierra (Aemet), uno de los municipios más frescos de la provincia, la realidad térmica estará entre los -3ºC y los 9ºC. En el caso de Córdoba se rozarán los -2ºC y Jaén también oscilará en torno a los 1ºC - 5ºC.

A partir del jueves 8 de enero, se prevé que esta situación cambie y las temperaturas comiencen a subir de nuevo. No obstante, es fundamental permanecer atento a la actualidad meteorológica y tomar las precauciones necesarias, sobre todo, antes de emprender cualquier desplazamiento.