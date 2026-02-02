Borrasca Leonardo en Andalucía: estos son todos los avisos por lluvia, viento y las zonas más afectadas

Febrero arranca en Andalucía sin romper la dinámica con la que se despidió enero: un tiempo revuelto, dominado por las lluvias y el continuo paso de frentes atlánticos. Ahora es el turno de Leonardo, nueva borrasca de gran impacto, que dejará una semana "significativamente más lluviosa de lo normal", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales.

Ante este escenario, se han activado numerosos avisos en la comunidad, tanto por precipitaciones como por riesgos costeros o viento. Así, las acumulaciones más importantes se producirán el próximo miércoles 4 de febrero en el área del Estrecho, Ronda y Grazalema, donde se podrían alcanzar 100 mm en 12 horas. Hasta entonces, las previsiones de viento afectan especialmente a la mitad este de Andalucía.

Avisos en Andalucía: zonas más afectadas

Por el momento, este lunes 2 de febrero llega "con cielos muy nubosos" y lluvias que se extienden hacia el extremo oriental; aunque son "localmente fuertes en la mitad occidental". Además, pueden ir "ocasionalmente acompañadas de tormentas y vientos de componente oeste, con intervalos de rachas muy fuertes", a lo largo del día.

En el caso de Sevilla, la borrasca Leonardo ha ocasionado importantes acumulaciones de agua y la caída de varios árboles en distintos puntos de la ciudad. Por ello, las autoridades se han visto obligadas a extremar la vigilancia ante posibles desbordamientos de arroyos y problemas de movilidad, si bien es verdad que ya se han desactivado los avisos en la provincia sevillana.

A lo largo de la jornada, el viento se convierte en el gran protagonista. Así, la Aemet ha activado un aviso naranja (riesgo importante) en Granada (Cuenca del Genil) y Jaén (Capital y Montes), donde se pueden alcanzar rachas de hasta 100 km/h. Mientras tanto, Málaga, Almería y el resto de las provincias granadina y jiennense esperan vientos de 70 km/h.

En Guadix y Baza (Granada) también existe la posibilidad de nevadas (2 cm); al tiempo que las temperaturas mínimas suben y las máximas, bajan.

Viento y lluvia en la primera semana de febrero

El martes 3 de febrero se presenta algo más estable, con dos únicos avisos amarillos a causa del temporal marítimo en Almería. De acuerdo con la Aemet, se esperan vientos de hasta 60 km/h y olas de tres metros de altura. Mientras tanto, las precipitaciones podrían ser "localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo".

Las temperaturas van en descenso a lo largo de la jornada, con mínimas de 3ºC en Granada y de 7ºC en Córdoba y Jaén. En la misma línea, se esperan "heladas débiles en las sierras orientales".

Finalmente, la inestabilidad se generaliza el miércoles 4 de febrero, con avisos en todas las provincias de Andalucía. Grazalema (Cádiz) es la zona más afectada por las lluvias. Así, la Aemet ha activado un aviso rojo (peligro extraordinario) ante las previsiones de alcanzar acumulaciones superiores a los 200 mm en 24 horas; o 140 mm en 12 horas.

Una situación similar se espera en el entorno del litoral y la campiña graditana, donde hay activo un aviso naranja, tanto por las precipitaciones (150 mm en 24 horas) como por las rachas de viento (90 km/h). Del mismo modo, también se espera un temporal marítimo en la zona costera que se extiende desde desde Sol y Guadalhorce (Málaga) hasta el levante almeriense.