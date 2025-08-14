Los casos de sarampión se disparan en Andalucía que triplica los casos de todo el año pasado

Responsables del Servicio Andaluz de Salud continúan recomendando la vacunación para hacer frente a un brote que comienza a ser preocupante. Según se ha conocido hoy, Andalucía contabiliza 94 casos de sarampión hasta mitad de agosto y se sitúa como la comunidad con más casos confirmados. De hecho, la comunidad ha triplicado sus casos respecto a todo el año anterior. Los casos importados no logran explicar por completo el importante aumento de brotes, toda vez que apenas superan la cuarta parte del total. La falta de inmunización de la población sí parece apuntar mejor a unas causas que pueden corregirse de manera sencilla.

Desde la Dirección General de Salid Pública, confirmaban a este periódico hace unas semanas, que muchas personas no recuerdan si se vacunaron frente al sarampión, por lo que se recomienda que en caso de duda se acuda al centro de salud donde se le administrará la dosis de manera inmediata. La inmunidad que se consigue con ella llega al 97% y no tiene ningún riesgo. No obstante, el rechazo a la vacunación no tiene influencia al menos en Andalucía y sólo hay que recordar las tasas que se registraron durante la pandemia para confirmarlo.

La Consejería de Salud recuerda que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar de forma grave y puede afectar tanto a niños como a adultos no vacunados. Por este motivo, insiste en la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse. Además, recomienda vacunarse de la triple vírica a aquellas personas que vayan a viajar a países con brotes de sarampión, con el objetivo de evitar contraer la enfermedad y contagiarla al regresar a casa, en tanto que se trata de la mejor forma de prevenir la enfermedad.

Lo cierto es que desde el inicio del año y hasta este mismo martes, Andalucía ha añadido uno esta semana a la lista de 94 y 13 brotes gestionados. Esta cifra representa el 28% de los casos declarados en España este año y sitúa a Andalucía como la comunidad con más casos confirmados, seguida de Cataluña, con 63; el País Vasco, con 51; Baleares, con 35 y Melilla, con 30 casos. En Andalucía, a lo largo de 2024, se declararon 28 casos de sarampión. Por tanto, la comunidad triplicó sus casos en lo que llevamos de año con respecto a todo el ejercicio anterior. En España hasta la semana pasada se han notificado 332 casos confirmados de sarampión, de los que 99 son importados, 86 relacionados con caso importado y 147 de origen desconocido.

En Andalucía, el 26% de los casos han sido casos importados, y proceden de Marruecos (19), Bélgica (uno), Dinamarca (uno), Reino Unido (uno), Rumania (uno) y Rusia (uno). De los casos no importados, 24 casos son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección -seis casos del municipio de Málaga, seis de Vera, dos de Marbella, uno de Cuevas de Almanzora, uno en Chirivel, uno de Vélez-Málaga, uno en Torremolinos, uno de Álora, uno en Casabermeja, uno de Calañas, uno de Huelva, uno de Palos de la Frontera y uno de Granada-, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.

Once han sido casos de menores de un año diagnosticados de sarampión. El 35% han sido menores de 15 años y el 65% adultos (rango 15 y 70 años). El 29% de los casos ha precisado ingreso hospitalario. Por provincias, Almería ha registrado desde principios del año 19 casos (uno en Almería, uno en Adra, tres en El Ejido, dos en Níjar, uno en Roquetas de Mar, uno en Cuevas del Almanzora, uno en Chirivel y nueve en Vera); Granada, cuatro casos en total en la capital; Huelva, 16 casos (uno en Calañas, dos en Gibraleón, uno en Huelva, cuatro en Lucena del Puerto, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y dos en San Juan del Puerto); Málaga es la provincia con un mayor número de casos confirmados: 52 en total (uno en Álora, uno en Casabermeja, diez en Fuengirola, 18 en Málaga capital, tres en Marbella, siete en Mijas, uno en Nerja, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria, uno en Torremolinos, dos en Vélez-Málaga y seis en Torrox) y, finalmente, un caso en Sevilla capital.

A lo largo del año pasado, Andalucía contabilizó 28 casos de sarampión. Esta cifra representaba el 12% de los casos declarados en España. En el conjunto del país, durante 2024 se notificaron 229 casos confirmados de sarampión, de los que 54 fueron importados. En Andalucía, el 29% de los casos fueron importados, procedentes de Marruecos (5), Rumanía (dos) y uno sin poder determinar el país del caso, pues durante el periodo de incubación había visitado distintos países europeos.

En Andalucía, en consonancia con la situación a nivel nacional, europeo y mundial, se ha detectado un aumento de casos de sarampión desde el año 2023, pasando de tres casos confirmados en 2023, a 28 casos en 2024 y a 94 casos en el periodo desde el 1 de enero de 2025 al 12 de agosto.

El porcentaje de casos importados es similar en 2024 y 2025, y está por encima del 25%. Destaca Marruecos como el país de procedencia en la mayoría de los casos importados, hecho atribuible a que existe una epidemia actual de sarampión en Marruecos y que la comunidad de origen marroquí está entre las comunidades más numerosas establecidas en España. En ambos periodos, en torno al 30% de los casos, ha precisado ingreso hospitalario, que coincide con el porcentaje estimado de complicaciones de esta enfermedad.