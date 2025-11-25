Catalina García dice que se hizo "lo que se debía" con los contratos del SAS

La ex consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido que la Junta "actuó para la protección de las personas" cuando realizó los contratos del SAS por los que este martes declaran los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud, por lo que considera que "la acción que se hizo era la que se debía".

En declaraciones a los medios antes de asistir a la inauguración del Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, la actual titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz ha mostrado su "respeto absoluto" a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla.

Este juzgado es el encargado de la denuncia del PSOE por el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la Covid-19 que lo justificaba.

García, en aquel momento titular de la Consejería de Salud, ha defendido que "durante una de las crisis más graves que se han sufrido a nivel mundial, se actuó para la protección de las personas y la protección de la salud".

"En esos momentos la acción que se hizo era la que se debía para realizar esa protección", ha insistido la consejera.

La declaración de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud y de sus dos predecesores en el cargo se produce justo siete días después de la que ya han prestado cinco testigos la pasada semana.

Concretamente han testificado la que fuera interventora central del SAS en 2022 y 2023, la que ejerció este mismo puesto en 2024 y Amelia Martínez, quien también fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; además del director general de gestión económica y servicios del SAS y el director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

Según fuentes del caso, las interventoras se ratificaron en los informes sobre los incumplimientos detectados y apuntaron a un cambio en la fiscalización de los contratos de SAS que supuestamente se habría aprobado sin informe previo que lo avalara.