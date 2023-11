Los partidos de Andalucía coinciden en la condena aunque con muchos matices

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la totalidad de grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía condenaron los disturbios que se viven en las sedes del PSOE desde hace varios días. Fue en lo único que coincidieron. A partir de ahí, una sucesión de peros y recuerdos de actuaciones de un pasado más o menos reciente, sirvieron a cada uno de ellos para la construcción de su propia interpretación de los hechos. El resumen: PP y Vox culpan a Pedro Sánchez; PSOE al PP y Adelante y Por Andalucía, al clima de crispación y la normalización de pensamientos neofascistas.

Pese a que la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, apuntó al presidente de la Junta de Andalucía como “cómplice por no condenar” los ataques a las sedes socialistas en varios puntos de España, momentos después de pronunciar esas acusaciones, el aludido condenó “de manera firme los actos violentos” y pidió “que se pongan a disposición judicial a los autores de los mismos”. Primer matiz. Juanma Moreno pidió al PSOE “coherencia” y que no siga adelante con su “intención de amnistiar a quienes rompieron la convivencia en Cataluña”.

Moreno recordó que “la democracia consiste en confrontar ideas, pero siempre desde el respeto y la tolerancia nunca con violencia” y recordó la falta de condenas cuando las sedes populares estaban aisladas, porque yo he vivido el no poder entrar ni salir”. El presidente de la Junta no se explica “qué estamos haciendo con nuestro Estado de Derecho, si se pone a alguien a disposición judicial y luego se les amnistía”.

El portavoz de su partido en la Cámara andaluza, Toni Martín, empezó por recordar “lo ocurrido cuando se financiaron por parte del Susana Díaz varios autobuses para que rodearan el Parlamento en la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta. De eso hace cinco años y todavía no he escuchado a nadie condenar esos actos”.

Fue incluso más allá y se refirió a Pedro Sánchez como un “pirómano político” que “le prendió fuego al Estado de Derecho, la Constitución y la igualdad entre todos los españoles. Entonces las cosas acaban ardiendo y se les echa la culpa a los ciudadanos, cuando el único responsable es él, que ha convertido la investidura en un mercado persa de compra de votos”. Martín definió a Sánchez como “falso y sin ningún tipo de escrúpulos, que está dispuesto a pasar por encima de cualquier cosa con tal de seguir en la silla de La Moncloa”.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, le dio la vuelta y comenzó con los matices asegurar que “lo que se está viviendo es un auténtico golpe de Estado, porque ahora en contra de lo que muchos creen no se hacen con tanques, sino tal y como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial, con un ataque a la separación de poderes y a los derechos fundamentales. Necesitan una cortina de humo que es la financiación, cuando lo verdaderamente importante es la amnistía”.

Desde la formación cuyos dirigentes han participado en algunas de las concentraciones ante las sedes socialistas –el propio Gavira reconoció haberlo hecho en la primera frente a la sede de San Vicente en la capital hispalense– se quiso “condenar cualquier tipo de altercados”, aunque acto seguido minimizó el alcance de los mismos a los que definió como “pequeños incidentes” puesto que a su juicio las protestas “fueron pacíficas, de ciudadanos que fueron a defender la Constitución, la unidad nacional y el Estado de Derecho”.

Sobre la actuación policial en esos incidentes, el portavoz de Vox coincidió con el presidente de su partido, Santiago Abascal, al asegurar que “por supuesto que las órdenes recibidas fueron ilegales y deberían haberse negado a obedecerlas. Su misión es velar por el cumplimiento de las leyes” y también en consonancia con lo apuntado por su líder, señaló al ministro del Interior como el responsable de las mismas. En cualquier caso, también apuntó al PSOE a la hora de establecer la justificación a estos incidentes, fruto de “una cortina de humo como es la financiación” cuando a su juicio “lo verdaderamente importante es la amnistía, que es lo que atenta contra la unidad de España. El PP no tiene que volver a caer en ello”.

Como cabía esperar, la más contundente en criticar los disturbios fue la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, quien responsabilizó directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por no haberse “manifestando claramente en contra de estos ataques a las sedes del PSOE”, un comportamiento que calificó como “bárbaro” y comparó la condena con la que Elías Bendodo se había referido a los incidentes, con la que llevaba a cabo “Batasuna cuando condenaba todo tipo de violencias para no condenar los atentados de ETA, o cuando Vox hace lo mismo para no hacerlo con los crímenes machistas”.

Férriz se preguntó “¿qué más tiene que pasar, que haya alguna desgracia personal, para que se condenen estos comportamientos fascistas?” y señaló que el eje central que justifica este tipo de comportamientos responde a que “el PP no acepta los resultados electorales”, al mismo tiempo que “Moreno Bonilla lo único que hace es mostrar su odio a Pedro Sánchez, en vez de preocuparse por el bienestar de los andaluces que es lo que debería hacer. Están dispuestos a todo y utilizan todos los medios a su disposición para llevarlo a cabo, desde insultar al Rey, a la Constitución o desear la muerte al presidente legítimo del Gobierno”. Férriz, no obstante, concluyó con una advertencia: “si piensan que nos van a amedrentar, no nos conocen. Estuvimos, estamos y estaremos”.

Previamente, tanto Adelante como Por Andalucía, se quisieron sumar a la condena sin paliativos de estos disturbios. El primero de ellos, en boca de su parlamentaria, Maribel Mora, apuntó a lo que ha denominado “la normalización de comportamientos que tienen que ver con el fascismo, algo que pensábamos que eran cosa del pasado. Todo esto es una barbaridad, porque se están alentando este tipo de conductas, en las que se han visto símbolos neonazis y ataques a la Constitución o al rey”.

De manera más sosegada, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, también quiso emplazar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien pidió “dejar de hacer de replicante de los delirios de la calle Génova y separarse de lo ocurrido estos días” que ha calificado como una “escalada del pensamiento bruto que produce una quiebra de la convivencia pacífica”.