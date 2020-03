Andalucía supera los 4.200 casos de coronavirus pero el ritmo de contagios se mantiene estable

El número de contagiados en Andalucía por coronavirus asciende ya a 4.277 personas tras sumarse en las últimas horas 484 nuevos casos. El crecimiento es menor que en los días previos, con sólo un 12,7% de aumento respecto al día anterior, algo superior al de ayer. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que la comparación entre estos dos días es complicada, ya que el viernes la Junta envió el cómputo de 21 horas, por un adelanto de tres horas en el momento de contar el cómputo, mientras que este sábado ha enviado los datos de un total de 26 horas, entre las 18.00 del jueves y las 20.00 del viernes, ya que el Ministerio de Sanidad recopila los datos de todas las comunidades autónomas a esa hora y si hubiera sido antes Andalucía se hubiera quedado fuera del cómputo.

Por lo tanto, ese incremento del 12,7%, superior al 11,6% de ayer, podría no ser tal (lo más seguro es que sea inferior con un cómputo de horas igual), con lo que la curva de contagios podría estar como mínimo estabilizándose. Si hacemos una simple regla de tres y establecemos un cómputo uniforme de 24 horas el viernes y este sábado, la conclusión es que el número de nuevos contagios baja un 8%, una noticia que sería ciertamente alentadora.

El número de fallecidos es ya de 172, 28 víctimas mortales más que el viernes, un número muy superior a las 10 del viernes en el que, recordemos, no se registró el día completo. El aumento en ingresos en unidades de cuidados intensivos es también mayor y son ya 148, 24 más que el viernes 27 de marzo.

Para la lectura de los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad hay que tener en cuenta que se ofrece una actualización que abarca 24 horas y no las 21 del viernes, día en el que se cambió el horario de la comunicación de infectados, ingresados y víctimas. No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, explicó que Andalucía remitiría las cifras de la evolución de la pandemia por la mañana y no a las 21:00 del día anterior, como venía siendo habitual. Esto es lo que se ha hecho en el día de hoy.