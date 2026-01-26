Corredor de corales del Mediterráneo: una proyecto de la Universidad de Sevilla por la restauración y conservación marina

Una iniciativa científica española ha comenzado a cambiar el rumbo de los ecosistemas marinos en el sur de España mediante la creación de 600 kilómetros de arrecifes artificiales y áreas protegidas en las aguas mediterráneas. Bajo el título de CoralConect, el ambicioso proyecto busca reconectar hábitats fragmentados, restaurar la biodiversidad e impulsar la resiliencia frente al cambio climático, poniendo el foco en la recuperación masiva de corales, una de las piedras angulares menos conocidas del ecosistema marino andaluz.

Durante la última década, más del 35% de la cobertura de corales mediterráneos ha desaparecido en ciertos puntos del litoral andaluz. Según los expertos implicados, esta pérdida responde a la elevación de la temperatura marina, la proliferación de especies invasoras y la contaminación, factores que, sumados, han puesto a este ecosistema al borde del colapso. La solución pasa ahora por articular una red de conectividad ecológica subacuática sin precedentes en Europa.

La ruta trazada conecta enclaves clave como el Parque Natural del Estrecho, los acantilados de Maro-Cerro Gordo, fondos marinos de Granada, hasta el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería. El plan contempla la restauración de arrecifes, la creación de microreservas y el seguimiento científico continuo para devolver estabilidad y autonomía a la vida marina.

Resumen del proyecto

El proyecto CoralConect surge de una cooperación entre la Universidad de Sevilla, la Asociación Hombre y Territorio (HyT) y la Fundación Biodiversidad—entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)—con financiación parcial del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En un periodo inicial de tres años iniciado en 2025, los científicos aplicarán técnicas de restauración innovadoras, como el rescate de colonias desprendidas y la siembra dirigida de larvas, además de instalar microreservas marinas.

Estas actividades permitirán la conectividad genética y ecológica entre puntos actualmente fragmentados, garantizando la supervivencia a largo plazo de estos organismos y, por extensión, de las especies marinas que dependen de ellos. 'Los corales no solo embellecen el fondo marino, son la base estructural que sostiene la biodiversidad costera', recalca Free Espinosa Torre, catedrático y uno de los líderes del proyecto.

La importancia de los corredores ecológicos submarinos

El corazón de CoralConect reside en trasladar el concepto de corredores ecológicos terrestres al entorno submarino. Los científicos españoles están generando verdaderos ‘puentes biológicos’ a través de nuevas técnicas de restauración y fragmentación controlada. Estos puentes permiten el intercambio genético y la migración de especies, promoviendo la adaptabilidad y reduciendo su vulnerabilidad ante el estrés ambiental.

Además, la creación de microreservas marinas limitará actividades humanas invasivas y garantizará enclaves de alta biodiversidad supervisados científicamente. Estas microreservas serán vigiladas con tecnología puntera, utilizando sensores y sistemas de monitoreo remoto para documentar cambios en tiempo real y adaptar estrategias en función de los resultados obtenidos.

Desafíos climáticos

Desde 2015 hasta este 2025, España ha sufrido episodios de olas de calor marinas, proliferación de medusas y pérdida de especies endémicas. Los corales mediterráneos apenas han resistido estos embates, especialmente en áreas donde la urbanización y el turismo presionan los hábitats costeros. Paradójicamente, varios de los tramos más amenazados del litoral son también epicentros turísticos: Cádiz, Málaga, Granada y Almería, lo que añade complejidad al reto ecológico.

Expertos como Alexis Terrón-Sigler, director científico de MedCoral y coordinador general de CoralConect, subrayan la urgencia: 'No es momento de preguntar si los corales sobrevivirán, sino de sumar esfuerzos para restaurar las cadenas tróficas antes de que sea irreversible'. Los primeros resultados servirán además como base para el futuro Plan Nacional de Restauración Marina, ajustándose a la nueva legislación europea que en 2024 exigió acciones concretas para recuperar la naturaleza degradada.

Un modelo exportable y replicable

CoralConect ha sido concebido como ejemplo piloto para toda la cuenca mediterránea y costas europeas. La idea es que el corredor de coral andaluz inspire estrategias similares en Italia, Grecia y otros países ribereños, adaptándose a diferentes condiciones ambientales y sociales. El proyecto se ajusta asimismo a la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y a objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo.

'La restauración debe ser activa y basada en ciencia puntera', señala Espinosa Torre, quien cree que la colaboración internacional será clave para extender los resultados obtenidos en Andalucía al resto de Europa. 'El corredor es solo el inicio de una visión de red interconectada de refugios marinos en el continente', añade.