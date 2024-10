Cultura y ciudades: el reto de mantener vivo el patrimonio histórico en el siglo XXI

Córdoba/De Tartessos y los fenicios al Renacimiento. Del esplendor del Califato Omeya a la grandeza del gótico. Andalucía ha sido hogar de diferentes civilizaciones y escuelas artísticas a lo largo de los siglos, y todas han dejado un legado histórico que llega a nuestros días conformando el casco antiguo de ciudades como Córdoba, Granada o Sevilla. Integrar todo este patrimonio en el siglo XXI y, al mismo tiempo, responder a las urgentes necesidades en materia social o ambiental de estos barrios es uno de principales retos al que se enfrentan estas capitales.

Precisamente, Ciudades y cultura: un binomio inseparable ha sido el título del desayuno coloquio organizado por El Día de Córdoba y Acciona, que ha contado con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía, Mar Sánchez; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el director de eventos culturales de Acciona Living & Culture, Juan Antonio Aranda. El debate ha sido moderado por la directora de este periódico, Raquel Montenegro.

El reto de un patrimonio "vivo"

El alcalde ha subrayado que, en ciudades históricas como Córdoba, "el patrimonio son barrios", lo que da cuentas de la dificultad de su gestión. "El principal reto -ha asumido- es "cómo hacer que una ciudad antigua se incorpore al siglo XXI y sus vecinos puedan tener las mismas comodidades y servicios" que los de los barrios nuevos. En este contexto, y partiendo de la idiosincracia de espacios como la Judería, con calles muy estrechas, "el reto prominente es la sostenibilidad", ha planteado el primer edil, quien ha subrayado que en este propósito trabaja el equipo de gobierno con diferentes iniciativas tendentes, por ejemplo, a construir un entorno más verde.

El patio del hotel Hospes Palacio del Bailío, lleno. / Juan Ayala

Bellido ha reivindicado, además, la necesidad de devolver todo este patrimonio a la actualidad, pues una recomendación recurrente de la Unesco -ha recordado el alcalde- es que sea un "patrimonio vivo, que se disfrute". En este sentido, ha puesto como ejemplo la Noche del Patrimonio que desde hace años celebran las 15 ciudades Patrimonio Mundial de España, y que consiste en hacer arte contemporáneo en sus monumentos más emblemáticos. Además, en esta línea, el alcalde ha subrayado que la ciudad siempre está muy atenta a la creación, "porque así ha sido a lo largo de la historia". Precisamente, la alargada sombra del legado de culturas pasadas, con la Mezquita-Catedral como principal emblema, puede eclipsar a los nuevos creadores, por lo que -ha explicado Bellido- se está trabajando para que haya coexistencia y se siga avanzando en las nuevas formas de arte.

La secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía, Mar Sánchez, ha incidido por su parte en la necesidad de lograr el "equilibrio necesario" entre los edificios patrimoniales y su salvaguarda. Los barrios antiguos, a la largo de la historia, han afrontado retos como incorporar las canalizaciones para el agua o la evacuación de residuos y ahora hay que seguir luchando por mantener "el mayor confort posible". "No sirve para nada cerrar estos barrios a cal y canto. El reto es buscar usos respetuosos con los edificios antiguos y encontrar un equilibrio entre conservación, restauración, mantenimiento y difusión". En Andalucía, ha insistido, se mantiene ese equilibrio, si bien ha asumido que sería necesario "contar con muchos más recursos económicos y humanos".

La Mezquita-Catedral sería un ejemplo perfecto de integración en el presente de un bien patrimonial, han concidido los presentes. El propio deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha reivindicado que el monumento es "un referente mundial", y sigue "teniendo futuro". De hecho, ha recordado que la plataforma Tripadvisor le acaba de otorgar el reconocimiento Best of the Best (lo mejor de lo mejor) por la valoración de los propios usuarios en base a "su dimensión arquitectónica, histórica y artística".

Nuevos formatos para acercar el patrimonio

Raquel Montenegro, Joaquín Alberto Nieva, Manuel Torralbo y José María Bellido. / Miguel Ángel Salas

El deán ha recalcado asimismo el esfuerzo del Cabildo con diversos proyectos de investigación y con el uso de las últimas tecnologías para proyectar el monumento hacia el futuro. Joaquín Alberto Nieva ha puesto como ejemplo la aplicación de los métodos más punteros para las labores de mantenimiento y restauración, y ha recordado cómo la Mezquita-Catedral es un "edificio vivo" que ha mutado a lo largo de los siglos y lo sigue haciendo; precisamente, la Unesco valora que la yuxtaposición de estilos es la gran singularidad del inmueble, ha recordado. De ahí el interés por mantenerse permeable al arte contemporáneo, como lo demuestran la instalación de esculturas y pinturas y la colaboración con Flora, aunque ha valorado sobre todo la apuesta que la institución está haciendo de la música, con actividades siempre gratuitas. El Cabildo, además, ha convocado un concurso de cinco disciplinas artísticas que ha recibido unos 70 participantes, cuyas piezas se expondrán próximamente.

Cómo hacer la cultura más accesible según las inquietudes actuales, mediante el uso de las nuevas tecnologías para integrarla en el siglo XXI, es el leit motiv de la empresa Acciona. En este sentido, el director de eventos culturales de Acciona Living & Culture, Juan Antonio Aranda, ha subrayado que el patrimonio y la cultura son "elementos de dinamización de la economía sin ninguna duda", y ha puesto como ejemplo la visita nocturna El alma de Córdoba a la Mezquita-Catedral, que se estrenó en 2010. Desde su puesta en marcha, más de 350.000 personas han participado en una experiencia que no para de crecer, como lo demuestra el hecho de que 2023 fue el año con mejores resultados. Para Aranda, la colaboración público-privada y con instituciones como la Iglesia "es el camino a seguir", y ha abundado en que la iniciativa del Cabildo Catedral de Córdoba, que fue "pionera", sigue replicándose en otras dióciesis.

Cultura al alcance de todos

Otro ejemplo de dinamización económica es el videomapping creado para la ciudad de Sevilla la pasada Navidad por encargo del Ayuntamiento de Sevilla. Aranda ha explicado que el Consistorio de la capital hispalense marcó como objetivo que el espectáculo se sacara del centro para "evitar un colapso de visitantes", por lo que Acciona optó por trasladarlo a la dársena del río Guadalquivir, junto al puente de Triana. Pese a las "dificultades técnicas iniciales" para su instalación, el resultado fue un "éxito rotundo", con más de 250.000 espectadores en 80 pases. "Cumplió un doble objetivo, descongestionar el centro y dinamizar la economía", ha concluido Aranda.

Gran parte del debate ha versado, precisamente, sobre la rentabilidad de la cultura y, en gran medida, sobre si las administraciones públicas deben tener en cuenta los números rojos en la gestión de este área. "La cultura nunca va a ser rentable", ha resumido el alcalde, José María Bellido; ha valorado, no obstante, el impacto que el turismo asociado a la cultura genera en la ciudad. En este sentido, ha puesto el ejemplo de Flora y ha resaltado que, pese a las cuentas en negativo para la institución, el Ayuntamiento va a seguir apostando por organizar grandes exposiciones por la repercusión positiva que tienen en general para la ciudad y por el impacto divulgador del patrimonio. Bellido ha avanzado que la próxima gran muestra se centrará en la Corduba romana y se basará en la última obra del catedrático de Arqueología de la UCO Desiderio Vaquerizo.

Un momento del desayuno coloquio en el hotel Hospes Palacio del Bailío. / Juan Ayala

En el esfuerzo por integrar el patrimonio en la vida de la ciudades, todos los participantes han coincidido en que la cultura y el patrimonio deben ser accesibles, y han apostado por la gratuidad o por mantener precios asequibles. "Lo que tenemos que hacer los gestores públicos es que la cultura llegue a cuanta más gente mejor", ha subrayado el alcalde, quien ha apostado por potenciar la colaboración público privada.

La secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Junta de Andalucía también ha apostado por una cultura para todos, mientras que el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha defendido que "invertir en cultura es rentable". "La buena cultura cuesta, pero cuando tiene nivel hay respuesta del público", ha dicho el responsable universitario, quien ha bromeado con que en muchas ocasiones, en el proceso de lograr los recursos económicos necesarios, forma parte de "la hermandad de los pedigüeños".