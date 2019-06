Francisco Serrano (Vox) solicita la baja por motivos de salud durante un mes

El presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano ha solicitado la baja temporal como diputado en la Cámara andaluza. Quien fuera candidato del partido de Santiago Abascal a la Presidencia de la Junta se ausentará, de momento, durante un mes de su escaño por motivos de salud. Lo solicitará en la Comisión del Estatuto del Diputado, que se reúne este miércoles.

Según el escrito presentado por Serrano, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez en excedencia se retirará por un tiempo de la Cámara regional para "recuperarse" junto a su familia "de linchamiento" que, en su opinión, ha sufrido tras la publicación del polémico comentario en Facebook en el cual sugería que la relación "más segura" entre un hombre y una mujer podría acabar siendo "la prostitución.

En el documento, Serrano atribuye el polémico comentario a un "colaborador", algo que no había dicho hasta ahora a pesar de que, tras hacerse viral su postura en redes, hizo una aclaración. Tampoco Vox hizo referencia a ese "colaborador", aunque desautorizó a Serrano por sus declaraciones, desmarcándose de la postura "personal" del presidente del grupo parlamentario.

El diputado sevillano defiende el análisis "objetivo y jurídicamente riguroso" que hizo sobre la decisión del Alto Tribunal, pero revela que solicitó a un "nuevo colaborador que lo publicara también en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas".

Serrano ha tomado esta decisión justo después de protagonizar una polémica por sus declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Manada. Esta misma mañana, el portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, ha dicho que "nada indica" que Serrano no vaya a seguir en su puesto. También ha asegurado que "no es tan extraño no estar de acuerdo con la línea del partido", aunque ha reconocido que hay que seguir una disciplina.

El procedimiento establece que Serrano debe solicitar en la comisión del Estatuto del Diputado la baja y, también, la delegación de voto en alguno de sus compañeros de bancada. Es un procedimiento idéntico al de las bajas de maternidad o paternidad. Ayer, Francisco Serrano ya se ausentó de la comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, donde tenía que preguntar al consejero Elías Bendodo.