"Si los almerienses van a votar este domingo, nos irá bien a los partidos de la izquierda”

Nacida en Huércal de Almería en 1982, diplomada en Relaciones Laborales y concejala de Izquierda Unida en su pueblo desde 2015, María Jesús Amate lidera la candidatura almeriense de Por Andalucía. También es coordinadora provincial de IU desde 2017 y en la anterior legislatura fue diputada provincial. Ahora quiere dar el salto al Parlamento de Andalucía, aunque sabe lo difícil que será conservar el único escaño que tiene la izquierda en la circunscripción almeriense.

- Recta final de la campaña y se aproxima la cita de las urnas. ¿Qué sensaciones tienen después de estas semanas recorriendo la provincia? ¿Percibe unidad de la izquierda aunque las encuestas no sean favorables?

- Estamos percibiendo una acogida mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos haciendo bien las cosas. Siempre se nos ha recriminado que la izquierda no éramos capaces de unirnos y aquí estamos seis partidos políticos bajo un proyecto común. El voto se concentra y nos puede beneficiar esta confluencia porque la ley electoral en provincias como Almería hace que se pierdan escaños cuando nos presentamos por separado. La encuesta real es el 19-J. El último CIS si nos daba el parlamentario en Almería en el espacio al que representamos. Lo llevamos manteniendo tres legislaturas consecutivas, pero va a depender de la movilización. Hace cuatro años sufrimos una desmovilización de la izquierda y por pocos votos se pierde la representación. Si los almerienses van a votar el domingo, nos irá bien a los partidos de la izquierda.

- Pero aún así hay otro partido que se ha descolgado bajo las siglas Adelante Andalucía...

- Que se presentan en solitario no ayuda porque es el espacio de la izquierda, pero ellos lo tenían claro desde el principio que su proyecto político era diferente y no se podía poner en común con el nuestro. El trabajo de confluencia se ha venido trabajando desde hace meses y no ha sido posible que estén con nosotros.

- En líneas generales en sus actos y mensajes hay demasiadas alusiones al ferrocarril cuando es una competencia estatal. ¿Está entre las prioridades de su partido?

- Nos estamos centrando mucho en los problemas reales de Almería y ese es uno de los más graves. Somos conscientes de que el ferrocarril no es una de las competencias de la Junta, pero sí lo son los trenes cercanías, como ocurre con la gestión del que hay en Sevilla y que podríamos tener en el Bajo Andarax en el Poniente. Es más, el del Bajo Andarax tiene la infraestructura hecha y se podría retomar por un coste aproximado de entre 10 y 15 millones, perfectamente asumible por la Junta. La línea ferroviaria del Poniente es imprescindible porque existe un grave problema de movilidad al concentrarse la mayor parte de la población. No se va a solucionar añadiéndole carriles a la autovía.

"Bajas y jubilaciones sin cubrir en la atención primaria, Torrecárdenas un caos en pandemia y cada vez más quejas en la sanidad”

- ¿Cuáles son los otros pilares de su programa para esta provincia?

- Los servicios públicos de calidad son uno de nuestros principales ejes. Se cerró el hospital de la Cruz Roja de forma incomprensible porque la sanidad almeriense tiene graves problemas. Se abrió un materno infantil sin dotación de personal -no ha llegado en abril- y se han ido cubriendo las plantillas con los refuerzos covid. Torrecárdenas ha sido un caos en la pandemia y no precisamente por los profesionales que han hecho un magnífico trabajo. En Huércal-Overa también existe un grave déficit de plantilla y requieren mejores contratos y condiciones laborales. Y en atención primaria nos encontramos con bajas sin cubrir ni jubilaciones y cada vez más quejas de los usuarios. El PP hizo un plan de infraestructuras sanitarias y no ha ejecutado ninguna de las que habían propuesto: en espera la ampliación del consultorio Huércal, el de Benahadux lo han licitado ahora y el hospital de Roquetas sigue alargándose la tramitación. Se acumulan las promesas incumplidas y ocurre igual con la educación. Seguimos con aulas prefabricadas, necesitamos ampliar los centros Sabinar de Roquetas y Las Salinas y no quieren abordar la necesaria bajada de las ratios ahora que deberíamos aprovechar el incremento de profesores por la covid. Otro problema que tenemos en Andalucía es la interinidad. En sanidad el 40% y en educación más del 30%. Y Europa nos dice en sentencia que el máximo es el 8%. Tenemos hasta 2023 para cubrirlo y vamos tardísimo por la inacción del PP y Ciudadanos.

- ¿Más trabajadores para la sanidad?

- La Junta de Andalucía parece más una empresa privada que una entidad pública, no se puede gestionar para tener beneficios sino para cubrir las necesidad de los ciudadanos. La ayuda de domicilio la están privatizando y la sanidad pública están haciendo conciertos con clínicas privadas. Las administraciones públicas están aquí para gestionar bien el dinero, siempre en favor de los ciudadanos y para eso hay que contratar trabajadores de lo público y no subcontratar a empresas privadas. En dependencia, por ejemplo, se está privatizando para que cuatro empresas grandes la estén gestionando en toda España. Se ha pervertido la dependencia porque todo es gestión privada con condiciones bastante precarias y se han perdido cooperativas locales y comarcales. Antes con las empresas locales se atendía de forma personalizada como requieren estos temas tan sensibles y ahora se ha dejado en manos de multinacionales con las que se pierde calidad del servicio.

- Desde el punto de vista laboral, ¿qué valoración hacen de la legislatura que acaba?

- Las condiciones laborales de los trabajadores son una de nuestras prioridades, sobre todo de sectores punteros en esta provincia que siguen olvidados como las manipuladoras de alimentos. No es comprensible que se haya conseguido un convenio y aprobado una reforma laboral, pero persistan los problemas para tener unas condiciones de trabajo dignas. Se tienen que cumplir estos convenios en las empresas y actualmente hay una docena bloqueados, entre ellos los del campo y la hostelería, dos sectores fundamentales para Almería y ahí es donde tiene que estar la Delegación de Empleo mediando para desbloquearlos.

"Hay más de 6.000 inmigrantes que viven y trabajan en Almería, son fundamentales para la agricultura, pero no existen para las administraciones”

- ¿Y de la gestión medioambiental?

- El tema medioambiental para nosotros es fundamental. Apostamos por las energías renovables, pero los macroproyectos que están llegando son insostenibles. No podemos apoyar megaparques solares porque tienen un gran impacto paisajístico y destruyen el ámbito rural, al igual que parque eólico marino en el Cabo de Gata. Y ocurre lo mismo con la línea de alta tensión de las Sierra de las Estancias. Son atentados medioambientales que se están cometiendo en la provincia con el beneplácito del gobierno andaluz, además de la construcción de nuevos hoteles en el parque natural de Cabo de Gata. Siempre hemos apostado por la economía sostenible y el ciclo integral del agua como otro de los ejes medioambientales porque es un bien muy preciado. En Almería hay proyectos muy punteros en el CIESOL para la depuración de agua con energía solar. Tenemos que seguir avanzando en la reutilización del agua, principalmente en los riegos de cultivos y parques y jardines.

- ¿Qué papel juega la Junta en la inmigración?

- El principal problema está en que no tenemos una regulación, hay seis mil personas que no existen aunque trabajan en Almería. Viven y trabajan pero no figuran para las administraciones públicas. No se dota de personal sanitario, ni educación ni servicios, ni mediadores para que los atiendan. Es necesario que puedan trabajar con un contrato y esta situación se regularice. Con un plan público de viviendas sociales para ofrecer alquileres asequibles podrían acceder a una vivienda, pero no pueden hacerlo sin contrato. Los inmigrantes que están en Almería trabajan y han ayudado a que la agricultura sea puntera y seamos referentes en la exportación hortofrutícola. En este tema coincidimos casi todos los partidos políticos, salvo Vox, en la necesidad de que tengan documentación para que puedan tener contratos y acceder a una vivienda.

- Vox apunta al gobierno andaluz...

- Un gobierno con Vox sería un desastre para Andalucía como ha ocurrido en Castilla y León. Han venido a romper los grandes consensos, a acabar con los derechos y la lucha de miles de andaluces y sería nefasto para la comunidad.