Soy español, vivo fuera y tengo un coche con matrícula extranjera: ¿Puedo usar los triángulos de emergencia en España?

¿Qué pasa si un español residente en el extranjero viaja a España con su coche? ¿Triángulos o V16?

Con la llegada de la nueva normativa de tráfico en España, que hará obligatoria la baliza V16 conectada a partir del 1 de enero de 2026, muchos conductores se preguntan qué deben llevar en su vehículo a partir de entonces. Y entre las dudas más comunes hay una que preocupa especialmente a quienes viven fuera del país: ¿qué pasa si soy español, resido en el extranjero y conduzco un coche con matrícula extranjera por España?

Qué dice la DGT sobre los coches con matrícula extranjera

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido clara: no, los vehículos matriculados fuera de España no están obligados a llevar la V16 conectada, aunque su propietario sea español.

Esto significa que si resides, por ejemplo, en Portugal, Francia o Alemania y tu coche tiene matrícula de ese país, puedes seguir usando los triángulos de emergencia o cualquier otro sistema que reconozca la normativa local.

La base legal de esta decisión está en la Convención de Viena sobre la Circulación Vial de 1968, que establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir las normas técnicas y de equipamiento del país donde están matriculados.

La normativa internacional lo respalda

La DGT lo recoge de forma explícita: "En el caso de aquellos vehículos matriculados en otros países y que se encuentren en España en situación de circulación internacional, estarán cumpliendo la normativa si portan o utilizan, en caso necesario, los triángulos de preseñalización de peligro o cualquier otro dispositivo de análoga funcionalidad implementado en la normativa del país de origen".

En otras palabras: si tu coche tiene matrícula extranjera, no necesitas comprar ni llevar la baliza V16 para circular por España. Tampoco recibirás sanción alguna por no llevarla.

¿Y si quiero llevar una V16 igualmente?

Nada lo prohíbe. De hecho, la DGT anima a usar la baliza como complemento de seguridad, ya que su visibilidad y facilidad de uso la convierten en una herramienta muy eficaz en caso de emergencia.

Así que si eres español, vives fuera y tu coche tiene matrícula extranjera, puedes circular tranquilo por España con tus triángulos. No estás obligado a llevar la V16… aunque siempre será un plus para tu seguridad.