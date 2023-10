Los vídeos más impactantes de los estragos del viento de Bernard en Sevilla, Cádiz y Huelva

El fin de semana en Andalucía ha estado marcado por el mal tiempo, dejando importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento que muchos andaluces han captado y compartido en redes sociales.

Uno de los vídeos del fin de semana llegó durante la tarde del viernes, cuando se hizo viral un vídeo grabado por una mujer de Sevilla capital que narraba la caída de una de las palmeras frente a su vivienda como consecuencia de los vientos. Esa palmera no fue la única víctima de esta borrasca, ya que en Utrera, el vídeo del usuario de Twitter (ahora X) @akntor1 muestra cómo el viento logra tirar las placas solares en una vivienda del municipio.

Los árboles han sido los más afectados por las fuertes rachas de viento y algunos de los incidentes que los vecinos más han captado en vídeo. También en Utrera, un vecino grababa la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre unos coches aparcados, como han compartido desde @SocialDrive_es.

En Tomares, el viento (que llegó a alcanzar los 90 kilómetros por hora) hizo que el muro del cine de verano de la localidad cayera durante la noche.

En la provincia de Cádiz las rachas de viento han logrado superar los 100 kilómetros por hora este fin de semana, lo que ha causado numerosos daños en distintos puntos de la provincia.

Los árboles han sido también algunos de los elementos más afectados en la provincia, en localidades como Jerez de la Frontera vídeos como el de @albert_cazorla muestran árboles afectados por el viento y grandes ramas en el suelo. También en la localidad gaditana, la caída de un árbol de grandes dimensiones ha provocado serios daños en coches estacionados.

En Cádiz capital el viento ha causado la caída de palmeras y otros árboles, además de afectar a la zona del paseo marítimo, como muestra una recopilación de vídeos publicada por la periodista Fatima Makhouk (@FatimaMakhouk).

Huelva también se ha visto seriamente afectada por el viento y las lluvias que esta borrasca ha traído consigo. Según MeoteoHuelva.es, una gran parte de los árboles de la ciudad han sido afectados y el número de árboles que han caído como consecuencia podría superar el 20% del total.

El poder del viento ha sido tal que algunos vecinos han alertado de daños en sus viviendas, como la usuaria @JuliadeMora, a quien el viento rompió las persianas y una de sus puertas.

Yo soy de Huelva, la persiana de mi balcón se rompió y no podía bajarla; el viento era tal, que desencajó la puerta (que es corredera) y tuve que aguantarla yo misma para que no me cayera encima pic.twitter.com/ldSXJuZ5TT