Los andaluces vuelven a pedir el Bono Alquiler Joven 2026 en masa: más de 5.000 usuarios en la cola virtual para 8.500 solicitudes

La convocatoria para solicitar el Bono Alquiler Joven 2026 en Andalucía ha vuelto a superar todas las expectativas. Su apertura estaba prevista para este martes 13 de enero a las 16:00 horas y, según transmite un usuario a Diario de Sevilla, había personas en la cola virtual desde las 15:20 horas. Cabe recordar que el proceso se cerrará provisionalmente cuando se alcacen las 15.000 solicitudes por orden de llegada, 8.500 de ellas ya tramitadas en enero de 2025.

Las solicitudes para el Bono Alquiler Joven se tramitan exclusivamente a través del procedimiento provisto en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA) dentro de la Sede Electrónica General. Al acceder, la persona solicitante entra en una sala de espera virtual, donde se informa del número de personas que hay por delante. Para identificarse es necesario disponer de un sistema de identificación (Cl@ve o certiciado digital) y un software de firma electrónica (Autofirma). Se dispone de 10 minutos para iniciar el trámite y un máximo de 3 horas para completarlo.

Más de 5.000 personas en la cola virtual para pedir el Bono Alquiler Joven en Andalucía. / D. S.

Una de las personas solicitantes ha aportado a Diario de Sevilla algunas capturas de pantalla que demuestran el elevado interés de estas ayudas entre los jóvenes, en un contexto de alzas en el precio de la vivienda. En concreto, este usuario tenía apenas un minuto después de abrirse el procedimiento (a las 16:01 horas) un total de 5.863 personas por delante en la cola virtual. Tres cuartos de hora después (16:45), se habían tramitado 728 solicitudes, con 5.135 usuarios en cola. En ambos casos, el tiempo de espera estimado era de más de una hora.

¿Cómo pedir el Bono Alquiler Joven 2026 en Andalucía?

Antes de realizar la solicitud, el interesado debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Asegurarse de disponer de toda la documentación obligatoria. En caso contrario, el sistema no le permitirá inscribirse.

obligatoria. En caso contrario, el sistema no le permitirá inscribirse. El procedimiento tampoco permite avanzar si hay errores o datos incompletos que se indicarán en color rojo.

o datos incompletos que se indicarán en color rojo. En la primera cumplimentación no se puede retroceder a pantallas anteriores. Una vez finalizado el formulario, se genera un borrador donde sí se pueden modificar los datos necesarios.

Al contrario que ocurre con otro tipo de trámites, solo será válida la primera solicitud presentada en caso de que se envíen varias versiones. El formulario se compone de cinco pantallas consecutivas:

Datos personales: si accedes con certificado digital, se rellenarán automáticamente. Es obligatorio facilitar correo electrónico y teléfono móvil para poder recibir avisos a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas. Datos bancarios: la cuenta debe estar dada de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Datos del alquiler: fecha de inicio del contrato, la renta de la vivienda o habitación, personas que conviven o figuran en el contrato y el porcentaje que paga cada una, entre otros. Datos de la persona arrendadora y el periodo para el que se solicita la ayuda, con un máximo de 24 meses. Declaraciones responsable, consentimiento y aportación de documentos como el contrato de arrendamiento o compromiso de contrato y el certificado de empadronamiento.

Las solicitudes presentadas serán atendidas en orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de entrada. La Junta de Andalucía ha elaborado este manual para cumplimentar los formularios y adjuntar la documentación correspondiente.

¿Quiénes pueden pedir el Bono Alquiler Joven 2026 en Andalucía?

El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o una habitación en Andalucía. Los requisitos para solicitar el Bono Alquiler Joven son los mismos que en anteriores convocatorias:

Tener entre 18 y 35 años.

Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Las personas extranjeras no comunitarias deberán hallarse en situación de estancia residencia regular en España.

o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Las personas extranjeras no comunitarias deberán hallarse en situación de estancia residencia regular en España. Ser titular de un contrato de alquiler de vivienda o habitación , o bien tener un compromiso de contrato suscrito por el arrendador y el arrendatario. En los contratos compartidos, cada titular podrá solicitar la ayuda de forma independiente.

, o bien tener un compromiso de contrato suscrito por el arrendador y el arrendatario. En los contratos compartidos, cada titular podrá solicitar la ayuda de forma independiente. Disponer de unos ingresos anuales inferiores a 3 veces el IPREM (25.200€) para una sola persona, o 4 veces (33.600€) para hogares no unipersonales.

(25.200€) para una sola persona, o 4 veces (33.600€) para hogares no unipersonales. La vivienda deberá constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario, lo cual quedará acreditado mediante el padrón municipal.

del beneficiario, lo cual quedará acreditado mediante el padrón municipal. La renta máxima, sin contar las derivadas de los anejos u otros gastos (garaje, trastero, comunidad), será de 600€ por vivienda y 300€ por habitación, de 900€ y 380€ respectivamente en el caso de los municipios de los Grupos 1, 2 y 3 el Anexo V del Plan Vive Andalucía. En los contratos parciales, la renta a pagar por cada uno de los titulares no puede superar los 300€ o 380€ si se trata de un municipio tensionado.

Las personas solicitantes, así como cualquier otro miembro de la unidad de convivencia, no podrán ser propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España. Tampoco podrá concederse la ayuda cuando exista parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora.