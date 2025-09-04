Juanma Moreno asiste al concierto de Joaquín Sabina en La Plaza de la Maestranza de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudió este jueves al concierto que Joaquín Sabina ofreció en la Plaza de Toros de la

Maestranza de Sevilla. Es el segundo de los conciertos del veterano cantautor de Úbeda, dentro del marco de su gira de despedida Hola y Adiós. El primero de ellos fue el pasado día 2 y el tercero y último será el sábado 6 de septiembre.

El maestro jiennense reunió a miles de seguidores en un recinto emblemático de la capital andaluza. Moreno disfrutó del recital junto al público como un espectador más en una de las sillas cercanas al escenario.

Al concierto de SabinaLe seguirán actuaciones destacadas como la de Ana Belén el día 5, Antonio Orozco el 7, Camilo el 9, Vanesa Martín el 12 y Raphael el 13 de septiembre. La programación musical del mes de septiembre en el festival El Patio de la Diputación de Sevilla arrancará el día 12 con el concierto de Duncan Dhu. El 13 de septiembre, el escenario será para Rozalén y el 14, la fiesta continúa con un espectáculo doble protagonizado por Fangoria y Nancys Rubias.

Pausa y reanudación

Tras una breve pausa, el ciclo retoma su actividad el 17 de septiembre con Miss Caffeina, seguidos el día 18 por Siloé. El 19 de septiembre, será el turno de Santiago Auserón y La Academia Nocturna y el 20 se subirán al escenario Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y la programación de septiembre se cerrará el 21 con la actuación de Coque Malla.

Asimismo, las XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla ofrecerán este septiembre de 2025 una programación musical diversa con 15 conciertos del 2 al 20 de septiembre a partir de las 22,30 horas. El ciclo reunirá estilos como flamenco, música clásica, jazz, tango y músicas del mundo, en un entorno único y bajo las estrellas.

Entre los artistas destacados figuran Q & The Moonstones el 2, Padilla Siblings el 3 y 17, Alquimia Tango Dúo el 4, Rubito Hijo el 10, Jeromo Segura el 18, Harmonia del Parnàs el 12, y los dúos formados por Mariarosaria D'Aprile y Tommaso Cogato el 19, y Andreas Prittwitz y Claudio Constantini el 20, entre otros.