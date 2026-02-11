Juanma Moreno reorganizará el presupuesto andaluz para atender los daños del temporal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la reorganización del presupuesto autonómico mediante transferencias de créditos para dar respuesta a los graves daños provocados por el temporal que ha azotado la región en los últimos días. El mandatario andaluz ha realizado este anuncio durante la clausura de la XI Asamblea Empresarial de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), celebrada en Sevilla este miércoles.

En su intervención, Moreno ha subrayado que Andalucía necesita ahora más que nunca el respaldo del Gobierno de España y de las instituciones europeas. El presidente autonómico ha exigido al Ejecutivo central que se tome "muy en serio" la situación, lanzando una advertencia implícita al afirmar que "alguien podrá preguntarse qué habría pasado si esto hubiera ocurrido en otra comunidad de España". Además, ha ironizado asegurando que el Gobierno andaluz sí tiene presupuestos y que los tiene cada año, en una clara alusión a la situación presupuestaria del Gobierno central.

El Ejecutivo andaluz ya ha solicitado formalmente que se activen recursos económicos y se movilicen los fondos de solidaridad y de recuperación disponibles. Moreno ha hecho referencia específica al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y al Fondo de Contingencia, cuantificando estas ayudas en aproximadamente 4.000 millones de euros. "Nos vamos a levantar porque Andalucía es muy fuerte, pero no podemos hacerlo solos ante un impacto de esta naturaleza", ha insistido el presidente autonómico.

Compromiso de la Junta con la reconstrucción

Juanma Moreno ha prometido que su Gobierno va a "remangarse" y liderar el proyecto de reconstrucción tras el temporal, recordando que "España no marcha si no marcha Andalucía". Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la comunidad autónoma es la tercera de España en cuanto a peso demográfico y económico, lo que convierte su recuperación en un asunto de relevancia nacional.

El presidente andaluz ha revelado que el martes mantuvo una reunión con sus consejeros para diseñar un importante paquete de ayudas destinado a paliar los efectos del temporal. Durante este encuentro se abordaron las diferentes líneas de actuación que pondrá en marcha el Ejecutivo autonómico para asistir a los afectados y al tejido productivo dañado por las adversas condiciones meteorológicas.

Pérdidas económicas en el sector primario

Las pérdidas económicas derivadas del temporal han afectado especialmente al sector primario andaluz. La flota pesquera ha permanecido sin faenar durante un prolongado periodo debido a las condiciones del mar, mientras que aproximadamente el 20% de la producción agrícola ha resultado dañada. Según los cálculos del Gobierno andaluz, estas afectaciones suponen unas pérdidas valoradas en unos 3.500 millones de euros.

A estas cifras hay que sumar el impacto que está teniendo sobre el turismo el "aislamiento ferroviario" que sufre Andalucía desde el pasado 18 de enero, tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz. Esta situación ha complicado la conectividad de la región en un momento crítico para la economía andaluza, afectando tanto al movimiento de personas como de mercancías.

Daños en infraestructuras de comunicación

Aunque no ha ofrecido cifras concretas, el presidente andaluz también ha hecho referencia a los daños sufridos en las comunicaciones de la región, tanto en carreteras como en la red ferroviaria. Estas infraestructuras han resultado seriamente afectadas por la sucesión de borrascas que han impactado en Andalucía y por los vientos que en ocasiones han superado los 100 kilómetros por hora.

La red viaria andaluza ha sufrido importantes deterioros que requerirán de una inversión significativa para su reparación. Del mismo modo, las instalaciones ferroviarias necesitarán actuaciones urgentes para restablecer la plena conectividad de la comunidad autónoma con el resto del territorio nacional.

¿Qué fondos puede solicitar Andalucía tras el temporal?

Ante situaciones de catástrofe natural, las comunidades autónomas pueden solicitar la activación de diversos mecanismos de financiación extraordinaria. Entre ellos se encuentran el Fondo de Contingencia del Estado, que permite hacer frente a necesidades inaplazables de carácter no discrecional. Este fondo está dotado con recursos que pueden destinarse a paliar los efectos de situaciones de emergencia.

Asimismo, existe la posibilidad de recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, diseñado específicamente para ayudar a los Estados miembros en caso de catástrofes naturales de gran magnitud. Por otro lado, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aunque inicialmente concebido para impulsar reformas e inversiones post-pandemia, puede incluir partidas destinadas a la reconstrucción de infraestructuras dañadas por fenómenos meteorológicos extremos.

¿Cómo afecta el aislamiento ferroviario al turismo andaluz?

El accidente ferroviario de Adamuz ha provocado una interrupción significativa en las conexiones de alta velocidad que unen Andalucía con el resto de España. Esta situación está teniendo un impacto directo sobre el sector turístico, uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza, especialmente en fechas en las que tradicionalmente se registra un incremento de visitantes.

La falta de conexión ferroviaria eficiente obliga a los viajeros a buscar alternativas de transporte menos convenientes, como el avión o el autobús, lo que encarece los desplazamientos y desincentiva las visitas. Además, esta situación afecta no solo al turismo de ocio, sino también al de negocios y congresos, que representa una fuente importante de ingresos para ciudades como Sevilla, Málaga o Granada durante todo el año.