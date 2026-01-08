La Junta de Andalucía reformará el antiguo Hospital Clínico de Granada para la nueva Agencia de Salud Pública

La Junta de Andalucía presentará la próxima semana su candidatura para que Granada sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, una propuesta que recibirá el respaldo del Consejo de Gobierno andaluz este lunes. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el antiguo Hospital Clínico San Cecilio será reformado para albergar las instalaciones definitivas de este organismo estatal, con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados.

El anuncio se ha producido durante la visita del consejero a las obras del centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de Granada. Según ha detallado Sanz, la candidatura granadina ofrece una solución en dos fases que permitirá una puesta en marcha inmediata y eficaz. "Presentamos una candidatura muy potente, muy sólida, respaldada por la experiencia de la Escuela de Salud Pública de Andalucía con sede en Granada, que alberga uno de los sistemas científicos y académicos más potentes del sur de Europa en el ámbito de la salud", ha explicado el responsable autonómico.

La propuesta andaluza destaca por su capacidad de respuesta inmediata a las exigencias del Ministerio, gracias a la existencia de dos espacios diferenciados que se adaptarán a las distintas etapas de implantación previstas por el Gobierno central. Esta estrategia busca garantizar que la agencia pueda comenzar a operar sin demoras mientras se prepara su ubicación permanente.

Dos sedes para garantizar el arranque inmediato

La estrategia de la Junta contempla una sede inicial en la actual Escuela Andaluza de Salud Pública, que permitirá activar desde el primer momento la fase inicial del proyecto. Esta primera ubicación está preparada para acoger a las 60 personas que el Ministerio prevé incorporar en la etapa de arranque. "Para que la primera fase de implantación que propone el Ministerio con la incorporación de 60 personas pueda activarse desde el minuto 1 con todas las garantías y equipamiento necesarios", ha subrayado Antonio Sanz.

Por otro lado, la sede definitiva se ubicará en un edificio independiente dentro del complejo del antiguo Hospital Clínico San Cecilio. Este espacio, con más de 6.000 metros cuadrados de superficie, tendrá capacidad para albergar a los 300 profesionales previstos en la segunda fase de implantación. La Junta se compromete a acometer todas las reformas y el equipamiento necesario dentro de los plazos establecidos por el Ministerio para el desarrollo completo del proyecto.

El edificio seleccionado reúne todos los requisitos que establece la orden ministerial para este tipo de instalaciones. Entre sus dotaciones se incluye un salón de actos con capacidad para más de 300 plazas, múltiples salas de reuniones, sala de prensa específica, zona administrativa completa y oficinas y despachos adecuados para el personal. Además, cuenta con zonas complementarias en edificios adyacentes que forman parte del complejo sanitario, docente e investigador.

Ubicación estratégica en el centro de Granada

La propuesta andaluza destaca también por su emplazamiento privilegiado en pleno centro urbano de Granada. Según ha defendido el consejero, las instalaciones se encuentran a escasos minutos de la estación del AVE y de las paradas del metro de Granada, además de contar con excelentes conexiones mediante el sistema de autobús urbano. Esta accesibilidad mediante transporte público constituye un valor añadido importante para el funcionamiento diario del organismo.

Las comunicaciones con los principales aeropuertos también son óptimas, situándose el Aeropuerto Federico García Lorca de Granada a apenas 20 minutos de distancia. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol, con mayor oferta de conexiones nacionales e internacionales, se encuentra a menos de hora y media. Esta conectividad aérea resulta fundamental para un organismo de ámbito estatal que requerirá frecuentes desplazamientos de profesionales y expertos.

El complejo donde se ubicará la sede definitiva comparte espacio con infraestructuras universitarias de primer nivel, como la sala máxima de la Universidad de Granada situada en el edificio contiguo del V Centenario. Esta instalación cuenta con capacidad para más de 700 personas, lo que amplía las posibilidades de organización de grandes eventos, congresos y actividades formativas vinculadas a la salud pública.

Respaldo institucional y ecosistema científico

Antonio Sanz ha subrayado que "nuestra candidatura ofrece la posibilidad de dar una respuesta inmediata a las exigencias que plantea el Gobierno de España" y constituye "la mejor opción de todas las que se pueden plantear, con un despliegue inmediato y eficaz de una agencia que debe dar respuestas contundentes a los retos de salud pública que hoy se presentan a la sociedad". El consejero ha mostrado su convicción de que Granada cuenta con los méritos suficientes para resultar elegida.

La candidatura granadina cuenta con un amplio respaldo institucional que refuerza su solidez. El consejero ha agradecido especialmente "la colaboración, absoluta disposición e implicación" de la Universidad de Granada, institución clave en el ecosistema científico y académico de la ciudad. Igualmente, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Granada han manifestado su apoyo incondicional al proyecto.

Para el responsable autonómico de Sanidad, "Granada constituye una propuesta sólida, con garantías, en uno los ecosistemas más consolidados del país en materia de salud pública, investigación, formación especializada y cooperación internacional". Esta trayectoria acumulada en el ámbito de la salud pública representa un activo diferencial frente a otras posibles candidaturas que puedan presentarse desde otros territorios del Estado.

Antecedentes y reivindicación histórica

El consejero ha recordado que Granada debería haber sido también sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que "de manera injustificada, fue a otro lugar". Esta referencia pone de manifiesto la reivindicación histórica de la ciudad y la provincia para acoger organismos estatales de relevancia, compensando así el tradicional centralismo administrativo.

"Indiscutiblemente, tenemos la mejor candidatura", ha afirmado Sanz, mostrando su confianza en que la agencia llegue a Granada "como se merece Granada, porque se le debe". Esta declaración subraya la percepción desde el Gobierno andaluz de que existen deudas pendientes con la ciudad en materia de descentralización administrativa y ubicación de organismos públicos de ámbito nacional.

Antonio Sanz ha asegurado estar convencido de que Granada "es la mejor opción para liderar desde la excelencia y la experiencia la salud pública en nuestro país". El respaldo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con décadas de trayectoria en formación e investigación, constituye el principal argumento técnico de la propuesta autonómica frente a otras alternativas.

¿Qué es la Agencia Estatal de Salud Pública?

La Agencia Estatal de Salud Pública es un organismo público que el Gobierno de España pretende crear para coordinar y reforzar las políticas de salud pública en todo el territorio nacional. Este organismo asumirá funciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la respuesta ante emergencias sanitarias.

El proyecto surge tras las lecciones aprendidas durante la pandemia de Covid-19, que puso de manifiesto la necesidad de fortalecer las estructuras de salud pública en España. La agencia contará con capacidad técnica y científica para asesorar al Ministerio de Sanidad y coordinar actuaciones con las comunidades autónomas en materia de prevención y protección de la salud.

La implantación del organismo está prevista en dos fases diferenciadas. La primera contempla la incorporación de 60 profesionales que configurarán la estructura básica y permitirán el inicio de actividades. La segunda fase supondrá la consolidación definitiva con una plantilla de hasta 300 trabajadores especializados en distintas áreas de la salud pública, desde epidemiología hasta comunicación y gestión de crisis sanitarias.

¿Por qué Granada es candidata a albergar este organismo?

Granada reúne varios factores que la convierten en una candidata sólida para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. En primer lugar, cuenta con la Escuela Andaluza de Salud Pública, una institución de referencia internacional en formación, investigación y asesoramiento en políticas de salud pública desde hace más de tres décadas.

Además, la ciudad dispone de un potente ecosistema universitario y científico especializado en ciencias de la salud. La Universidad de Granada ocupa posiciones destacadas en rankings internacionales en disciplinas relacionadas con la medicina, la enfermería, la farmacia y la investigación biomédica. Este entorno académico favorece la colaboración, la transferencia de conocimiento y la captación de talento cualificado.

La existencia de infraestructuras sanitarias y de investigación de primer nivel, como el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, refuerza el argumento de Granada como ubicación idónea. Este complejo alberga empresas biotecnológicas, centros de investigación y servicios avanzados que generan sinergias con la actividad que desarrollaría la agencia estatal.

¿Cuándo se decidirá la ubicación definitiva de la agencia?

El Ministerio de Sanidad establecerá el calendario y los criterios definitivos para la selección de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. La Junta de Andalucía presentará formalmente su candidatura la próxima semana, tras recibir el respaldo del Consejo de Gobierno andaluz este lunes, como ha anunciado Antonio Sanz.

Previsiblemente, otras comunidades autónomas también presentarán sus propuestas para albergar este organismo público, lo que obligará al Gobierno central a evaluar comparativamente las distintas opciones. Los criterios de valoración incluirán aspectos como las infraestructuras disponibles, la capacidad de arranque inmediato, el ecosistema científico y académico, las comunicaciones y el compromiso institucional local.

La decisión final corresponderá al Ministerio de Sanidad, en coordinación con otros departamentos del Gobierno de España implicados en la creación de este nuevo organismo público. Una vez seleccionada la sede, se procederá a la firma de los convenios de colaboración necesarios y al inicio de las obras de acondicionamiento para cumplir con los plazos de implantación establecidos en la normativa reguladora de la agencia.