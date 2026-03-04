La Junta destina 570.000 euros para financiar programas locales para los jóvenes andaluces

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la convocatoria de 2026 para subvenciones dirigidas a entidades locales andaluzas para la puesta en marcha de programas de juventud. Pueden beneficiarse los proyectos dirigidos a los andaluces con entre 14 y 30 años, en ámbitos como el emprendimiento (campo en el que el límite se amplía hasta los 35 años), la empleabilidad y la innovación; el voluntariado y la participación; la igualdad, la diversidad LGTBI, la tolerancia, la inclusión de la juventud con discapacidad y la prevención de la violencia de género; la cultura, la creatividad, el arte y el talento joven; así como la promoción de hábitos de vida saludable, el conocimiento del entorno natural y la sostenibilidad.

El crédito asignado para 2026 asciende a 569.879 euros, con una cuantía máxima de 71.230 euros por cada provincia, tal como ha recogido la Junta de Andalucía en una nota. Mediante estas ayudas se pretende que los ayuntamientos, las diputaciones y demás entidades locales desarrollen actividades dirigidas a la población joven en el ámbito municipal, local o provincial.

La cuantía máxima de cada subvención será de 6.000 euros, con el objetivo de atender al mayor número posible de solicitudes y facilitar el acceso a estas ayudas a los municipios andaluces con menos recursos. El importe se abonará en un único pago y la convocatoria se tramita en régimen de concurrencia competitiva. La valoración de los proyectos se realizará conforme a los criterios establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria publicada.

Los objetivos generales de los proyectos deben contemplar actuaciones para la incidencia en la creación y mantenimiento de empleo joven, la incorporación de la perspectiva de discapacidad, el compromiso medioambiental, la consecución de la igualdad de género, el impacto en la salud y la condición de Municipio Joven. En cuanto a los objetivos específicos, se tendrán en cuenta el contenido técnico del proyecto, el grado de participación de las personas destinatarias, el coste económico, la consolidación y la innovación de la propuesta.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las agencias públicas administrativas locales y las entidades locales autónomas. Las solicitudes deberán presentarse única y exclusivamente por medios electrónicos en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta.